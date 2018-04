"La recuperación de la actividad náutica es un clamor a voces"

Los 333 apoyos que este jueves le brindaron los socios del Real Club Náutico, entre 481 votos depositados en las elecciones, convirtieron al empresario Fernando Cobián Varela en el nuevo presidente de la entidad coruñesa, en la que sucede a Germán Suárez-Pumariega tras once años al frente. Su desembarco tiene un claro rumbo: la recuperación de la práctica de los deportes náuticos, que a su vez, está convencido Cobián, reactivará la relevancia social de un club al que hoy pertenecen casi 1.300 socios.

- Para quien no está familiarizado con el Náutico, ¿qué debe saber sobre Fernando Cobián?

-Le diría que llevo 61 años como socio del club y tengo 77. Nací enfrente, en la Marina, en la casa donde estaba el edificio social de Caixanova, y toda mi infancia la pasamos en el Náutico, vivíamos en el mar. Luego nos sumamos a muchas actividades náuticas, prácticamente a diario. Colaboré con el club y participé en varias juntas directivas, en épocas de esplendor.

- Quiso ser presidente en las anteriores elecciones. ¿Por qué otra vez?

-Nos presentamos hace cuatro años, pero hubo problemas con quienes estaban al frente y decidimos retirarnos. Insistimos porque hemos seguido de cerca toda la actividad del club estos años y queremos cambiar su concepto y la manera de dirigirlo.

- ¿Hay ahora buena relación interna en el club?

-Hubo roces por diferencias de criterios en la forma de llevar el club, pero todo se ha ido solucionando y estamos en buen momento para recibir la ayuda de quienes han salido de la junta directiva. Debo decir que la transición ha sido pacífica, educada, con una normalidad absoluta. De quienes han salido hemos recibido ofrecimiento para todo lo que sea colaborar en beneficio del club.

- ¿Qué peso tiene hoy el Náutico en la vida social de la ciudad?

-El gran peso social que tuvo el Náutico en A Coruña hace años se ha ido perdiendo, sobre todo por la atonía en la que entró la práctica de la náutica en la ciudad. Quienes estuvieron al frente del club tuvieron otras preferencias. Hicieron cosas buenas e importantes que hay que reconocer, pero decayó el aspecto náutico, no hay más que verlo con la poca participación en las regatas. El objeto del club es la práctica de los deportes náuticos, como indican nuestros estatutos, y además tiene que mantener sus actividades sociales.

- ¿Es este aspecto al que ahora dirigirá principalmente sus esfuerzos el Náutico?

-El club tiene que ser una referencia náutica importante para la ciudad y tiene que fomentar su práctica no solo entre sus socios sino entre aquellos ciudadanos que quieran pertenecer al club como socios deportivos. Hay que recuperar a los socios que se han marchado y atraer a más gente porque el club lo necesita. Vamos a ofrecerles lo que quieran, porque lo que ellos quieran es lo que va a ser el club. Costará trabajo y va a ser duro, pero creemos que estamos en unas condiciones idóneas para lograrlo. Estamos en el momento perfecto para llevar esta singladura a buen puerto.

- En el texto de la presentación de su candidatura repite el verbo "mejorar" y resalta la expresión "vuelco a la gestión". Al margen de la faceta deportiva, ¿en qué se deben traducir las mejoras"

-La gestión económica, según reflejan las cuentas anuales, requiere actuaciones inmediatas. Hay dificultades económicas en la sociedad, pero no debemos dejar de hacer una gestión de recursos moderna y eficiente, sobre todo llevando una rigurosa administración de todos nuestros bienes y activos. Los servicios del club tienen que mejorarse, y todo eso depende de nuestra capacidad económica.

- ¿Ya le han hecho muchas peticiones y sugerencias en las pocas horas que lleva como nuevo presidente?

-No podría encajar todos los consejos que me han dado en el tiempo que dura esta entrevista. Esto es bueno, revela el interés que tiene el socio por la mejora del club. El socio en general no está equivocado, quizá alguno, pero todos en conjunto no.

- ¿Cuál ha sido el consejo que más ha escuchado?

-Es un clamor a voces la recuperación de nuestra actividad náutica. Entre otras cosas hay que reorganizar la gestión de la escuela de vela y potenciar la vela de crucero. Además hay que mejorar la relación con los clubes de regatas de nuestro entorno. Eso se tiene que fomentar porque atrae a mucha gente, que es el futuro del club. Si no navegamos, el Real Club Náutico no tiene sentido.