"La ciudad tiene que evitar que los muelles se conviertan en un juego de Monopoly"

Los arquitectos coruñeses se muestran preocupados por la deriva política que está adoptando el debate sobre la renovación de la fachada marítima de la ciudad. Para tratar de variar ese rumbo, el colegio profesional proyecta organizar un foro en el que arquitectos y urbanistas expongan sus propuestas, además de la ciudadanía. Para el presidente de la delegación coruñesa de esta entidad, Roberto Costas, no debe descartarse desde un principio que haya viviendas en los muelles, aunque rechaza que sea dentro de una operación especulativa a la que entiende que los propios ciudadanos se oponen

- ¿Cómo ven los arquitectos coruñeses la polémica suscitada en torno al futuro de los muelles?

-El debate está en un plano un poco alejado del urbanismo y la arquitectura, ya que está en el político. Aunque ese debate esta bien, creemos que también hay que abrir el debate sobre la ciudad, el urbanismo y de recuperar esos terrenos para la ciudad e integrarlos. Sin entrar a valoraciones sobre la propiedad del suelo y los límites entre las administraciones, como qué debe hacer una u otra, aunque son debates que tiene que haber.

- ¿Tiene miedo de que al centrarse el debate en cuestiones políticas se pierda esta oportunidad?

-Sí, pero confiamos en que no se centre todo en ese debate porque al final tendrá que hablarse de urbanismo. Sería una pena que todo se quedase en lo político, pero confiamos en que el debate salga de ahí para empezar a hablar con ilusión de ese pedazo maravilloso de borde de nuestra ciudad, que es un regalo. Hay que cambiar el discurso negativo, que parece que es donde está, a positivo y ver qué es lo que se nos ofrece. El plan de Busquets fue implantado en una coyuntura particular, a principios de los 2000 y con la fiesta inmobiliaria, por lo que con las condiciones de entonces a lo mejor era razonable que surgiera ese plan. Pero han cambiado las condiciones y hay que replantear ese borde. Yo creo que coincidimos todos en que el marco ya no es el mismo, por lo que no hay discusión.

- ¿Cuál es el foro en el que deberían exponerse las opiniones de los políticos, los profesionales y la ciudadanía?

-No podemos decir en qué marco deberían exponerse las respectivas opiniones, pero lo que podemos decir es lo que pensamos hacer los arquitectos de A Coruña y de Galicia, que es organizar en un plazo medio un foro de debate desde el colegio al que vengan técnicos a exponer sus planteamientos. Vamos a intentar sumarnos al debate y enriquecerlo desde la arquitectura y el urbanismo. Y suponemos y esperamos que se acojan ideas que salgan de este foro.

- ¿Debe ser un debate eminentemente técnico o podrá haber aportaciones de la ciudadanía?

-Ha de ser una suma. Los técnicos tenemos evidentemente muchas cosas que decir, pero ha de ser una suma de lo que digamos nosotros y de lo que opine la ciudadanía y los políticos. El debate debe enriquecerse y no centrarse solo en si la propiedad del suelo es pública o privada. Una parte del debate será ese, pero una vez que esté más o menos encarrilado, nosotros sumaremos y la ciudadanía deberá sumar para ver qué ciudad queremos todos. Pocas ciudades tienen la suerte de tener lo que tenemos, por lo que hay que cambiar el discurso, que están enquistado en un tono negativo y de confrontación que debe trasladarse al sentido opuesto, el de la ilusión. Esos terrenos industriales quedarán liberados pronto y serán de la ciudad para integrarse en ella, pero no como una suma de partes, sino dentro de un estudio del borde de la ciudad cariñoso, cuidadoso e ilusionante.

- Algunos partidos y colectivos ciudadanos rechazan que en los muelles haya viviendas. ¿Qué opinan los arquitectos?

-A priori no se puede descartar que haya viviendas ahí. Voy a aventurarme a interpretar lo que piensa la gente, que es que no quiere una macrourbanización residencial, que es lo que todos imaginamos que se había planteado para los muelles. Pero a lo mejor tiene que haber algo de uso residencial y algo de uso productivo.

- ¿Piensa que lo que se teme es a la especulación?

-Probablemente sí, pero la ciudad tiene que coger las riendas y no permitir que esto se convierta, valga la caricatura, en un juego de Monopoly. Eso tiene que ser ciudad y pensada por la gente de aquí, nadie va a venir a decirnos que esto va a ser una operación inmobiliaria.

- ¿Existe el riesgo de que se contrate a un arquitecto estrella para el diseño urbanístico de los muelles?

-Claro, por eso desde el Colegio de Arquitectos vamos a llevar el discurso hacia que se aporte experiencia y conocimiento de profesionales de otros lugares y también a demandar un concurso de ideas abierto, sin necesidad de que se llame a una estrella a que venga aquí a hacer algo con patente de calidad. Y el concurso puede ser internacional, porque es preferible a contratar a una estrella, ya que los concursos siempre han dado magníficos resultados.

- Lo que parece evidente es que es una ocasión para la ciudad que no se va a volver a presentar en muchos años.

-Claro, tenemos un término municipal bastante pequeño y de las pocas partes que quedan por reformar, esa es una muy importante, por lo que es una oportunidad que no debemos dejar pasar.