La fábrica de armas se queda sin agua y sin electricidad por no pagar el suministro

Las empresas que suministran luz y agua a las instalaciones de la fábrica de armas le han cortado el servicio por falta de pago. El antiguo comité de empresa de la factoría denuncia que Hércules de Armamento lleva ya un mes sin tener actividad en su sede de Pedralonga. La factoría se quedó sin agua el 18 de abril, según confirma el que fuera presidente del comité de empresa de la antigua fábrica de armas, Roberto Teixido; dos semanas antes ya se había quedado sin luz.

No es la primera vez que Hércules de Armamento tiene problemas con los impagos, ya que adeuda varias mensualidades a sus trabajadores. La empresa Segur Ibérica abandonó las instalaciones a finales de noviembre de 2015, al no haber cobrado. Esto desencadenó que el Ministerio de Defensa le prohibiese la fabricación de armas, ya que las condiciones de la factoría no cumplían los requisitos necesarios para realizar este material.

El antiguo comité de empresa denuncia que la pasividad del Ministerio para recuperar la concesión "confirma lo que nosotros pensamos desde hace tiempo, que no hay voluntad de que haya un proyecto de futuro", lamenta Teixido, que urge a Defensa a cancelar el contrato con Hércules de Armamento por el incumplimiento de las condiciones.

A finales de marzo, el Gobierno, a través de la senadora coruñesa María Aparicio, aseguró que el Ministerio rescindirá el contrato con la empresa si esta no abona parte del cuarto canon anual que debe pagar por el uso de las instalaciones.