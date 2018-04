"No quisimos ser una banda de cinco minutos, quisimos hacer algo para toda la vida"

Con mucho que ofrecer y los brazos abiertos para recibir a nuevos fans. Así presenta Editors Violence, su nuevo trabajo discográfico, con el que estarán mañana en Pelícano a partir de las 20.30 h. La banda británica, liderada por Tom Smith, pasa de la íntima autoproducción de In dream a un disco a varias manos, en el que perfila un mundo oscuro del que solo el otro puede salvarte.

- De los sueños a la violencia. Eso es un cambio brusco.

-Creo que nuestra personalidad está un poco más en este disco que en el anterior. In dream estaba autoproducido, y era muy electrónico. Dejamos que los sonidos fluyeran y que hicieran lo que quisieran. Pero para este disco quisimos hacer todo un poco más desde dentro, intentamos que conectase más a nivel emocional. Recuerdo un concierto en Australia que fue genial. Nos acogieron muy bien, y esperamos que ocurra también en toda la gira.

- Violence comenzaron a prepararlo con bastante rapidez. ¿Por qué esa prisa?

-Estábamos terminando nuestro periodo de festivales, y estábamos muy emocionados con qué hacer juntos. Nos metimos directamente en este disco de nuevo, sin ningún tiempo libre de por medio, para explicar lo que necesitábamos con nuestra música. Trabajamos rápido, pero era el momento correcto.

- Para grabarlo contaron con no uno, sino dos productores. Después de la experiencia autoproduciendo, ¿por qué escogieron este camino?

-Supimos muy rápido que necesitábamos ayuda externa para hacer nuestras canciones de una manera un poco más ad hoc. Así que primero pensamos en Ben John Power. Estábamos escuchando un par de discos y era interesante cómo sonaba, así que le pedimos que hiciera alguna cosa y nos encantó. Necesitábamos a alguien que lo pusiera todo junto y que se asegurase de que sonase como un álbum de Editors. Entonces vino Leo Abrahams.

- ¿No tenían miedo de perder el control sobre el sonido final?

-No realmente. Yo creo que sabes qué esperar si usas a un productor de forma inteligente. Además, ellos eran muy conscientes de que tenían que hacer un disco con el que nosotros estuviésemos felices.

- Pero en Belong mantienen la versión original del grupo.

- Belong no iba a estar en el disco, así que no veíamos el sentido de desarrollarlo. Pero fue extraño porque, después de terminar el álbum con Ben y Leo, nos dimos cuenta de que encajaba con el estilo del disco. Fue uno de esos accidentes felices, no necesitamos hacer nada para que se acoplara en el álbum.

- Dicen que es el disco en el que Smith ha conseguido sus mejores letras. ¿Está de acuerdo?

-Creo que es cierto. Son increíblemente fuertes. Esta vez pasó bastante tiempo forjándolas, y creo que ha desarrollado el modo en el que escribe. El estilo de algunas de las letras es muy diferente. Algunas de las canciones, además, fueron escritas hace mucho tiempo, pero su contenido se ha vuelto más importante en relación al mundo en el que vivimos hoy. Eso es interesante.

- Para una de ellas, Hallelujah , tuvo una inspiración muy fuerte. Nació después de su visita a un campo de refugiados en Grecia. ¿Cómo fue la experiencia?

-Creo que nos cambió bastante, nos hicimos más conscientes. Sabes que la gente sufre, lo escuchas constantemente en las noticias, pero verlo en primera persona hace que seas mucho más empático. Fue un momento muy emotivo. Y nos sentimos muy orgullosos de haber estado involucrados.

- Cuando se habla de Editors, siempre se menciona una carrera con altibajos, pero que permanece en el tiempo. ¿La longevidad era la prioridad?

-Quisimos construir un recorrido largo del que pudiésemos estar orgullosos, y un repertorio que emocionase a la gente y la involucrase. Nunca quisimos ser una banda de cinco minutos, quisimos hacer algo para toda la vida. Y seguiremos. Creo que todavía tenemos mucho que ofrecer.