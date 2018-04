Los cooperativistas del ofimático solicitan entrar en sus viviendas antes de julio

Los cooperativistas del parque ofimático consideran "excesivo" el plazo marcado por el Concello y Fenosa para conceder las licencias de primera ocupación. "Nos dicen que podremos entrar en los pisos en julio, pero no puede ser. Siempre están retrasando los plazos y nos parece excesivo", asegura el portavoz de Cofuncovi, José Ramón Mosquera.

El próximo martes 2 de mayo se reunirán con el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, para solicitarle una vez más que "agilice el proceso". "En febrero nos dijeron que en tres semanas acabarían las obras y ahora resulta que hasta julio nada", lamenta Mosquera, que no entiende los "pasos atrás" que ha dado el concejal. "En su día comentó que no iba a ser necesario retirar las torretas para dar las licencias, que se podía hacer a posteriori. Ahora dice que no, que es necesario urbanizar todo", declara.

Mosquera critica también el papel del Ayuntamiento en el protocolo de actuación firmado con la Xunta y con los promotores del ofimático. "No lo sigue, no han dado ni un paso de lo exigido en el protocolo", apunta.

Sobre la reunión que mantendrán los cooperativistas el próximo martes con Xiao Varela, Mosquera adelanta que le preguntarán "por qué no se recepciona la obra". "Es algo que no entendemos, siempre hay retrasos y eso supone mucho dinero. Además, queremos saber por qué la reunión con Fenosa fue esta semana y no hace meses", expone el portavoz de Cofuncovi, que seguirá solicitando "agilizar los plazos".

Visita de Ethel Vázquez

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, visitó ayer las obras de urbanización de la parcela comercial del ofimático, propiedad de la Xunta, cuyo suelo estará disponible para las empresas en verano.

En su intervención, Vázquez comentó a los cooperativistas que intentó ponerse en contacto con el Concello para conocer el estado de las licencias de primera ocupación pero no recibió respuesta. "Nos dijo que lo seguirá intentando y que, según le comunicaron, Fenosa no pondrá ningún impedimento. Además, solicitará una reunión de la Xunta con los cooperativistas y Fenosa", explica Mosquera.