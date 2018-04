El foro sobre la fachada marítima reivindica la "construcción colectiva" del puerto de A Coruña

Tecendo Litoral, el foro organizado en Palexco por el Concello para debatir sobre el potencial del puerto y definir una propuesta de usos en los muelles urbanos cuando la actividad portuaria se traslade a punta Langosteira, suscitó en su primera jornada una reivindicación común: la necesidad de que la fachada marítima de la ciudad se construya de manera colectiva, sin exclusiones ni partidismos. Las intervenciones de la jornada inicial apelaron al consenso y a la colaboración institucional, a una planificación eficiente y a la revisión de los convenios de 2004 por los que entre los concellos de A Coruña y Arteixo, la Xunta y Fomento acordaron la financiación del puerto exterior con la venta de los muelles.

El alcalde, Xulio Ferreiro, reiteró la idea de ciudad como "creación colectiva" y no como "la servilleta de nadie", abierta a una participación de los vecinos que, recalcó, no figuraba en los convenios de hace catorce años. Rechazó lo que denominó "plato precocinado" de la Xunta y Fomento para el futuro de los terrenos a través del protocolo de la semana pasada en el que no se permitió participar al Concello, por el cual la administración gallega se hará con el 51% de la titularidad de los muelles de Calvo Sotelo y Batería -y parte de los de San Diego a partir de 2027- e invertirá 20 millones de euros.

"Hay un sentido común nuevo en la ciudad, una voluntad ciudadana emergente que ya no cabe en el traje diseñado para los terrenos portuarios en los convenios de 2004", dijo el alcalde, que alertó de que el pacto suscrito por la Xunta y el Estado prorroga aquellos acuerdos basados en la construcción en los muelles de áreas comerciales, hoteles y 4.000 viviendas de hasta diez alturas y supone "una hipoteca que da oxígeno a un proyecto sin proyecto".

Además de Ferreiro, en el debate inaugural del foro intervinieron la presidenta de la federación vecinal de A Coruña y el área metropolitana, Luisa Varela; el rector de la Universidad, Julio Abalde; y el presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla, quienes coincidieron en reclamar diálogo y participación en la definición del frente marítimo urbano sin la pérdida de su productividad.

"Nadie es ajeno al repensar la ciudad que deseamos ser, en la que las decisiones políticas y técnicas tienen que estar basadas en el consenso, el diálogo y la colaboración", propuso Abalde. "Es muy importante que la planificación de cuanto se vaya a hacer sea beneficiosa para la ciudad y para su productividad y el empresariado siempre va a estar dispuesto a cooperar", añadió Fontenla.

A la implicación colectiva en la transformación portuaria aludió la ponencia en la que el arquitecto catalán Sebastiá Jornet explicó la investigación llevada a cabo por él y su equipo para la organización de Tecendo Litoral. Y a la necesidad de entendimiento se refirió la periodista de Radio Coruña Consuelo Bautista, quien en un repaso a la historia reciente del puerto coruñés recordó que sí hubo acuerdos y "respeto" sobre asuntos portuarios "cuando las administraciones eran del mismo color político".

La jornada inicial del foro debatió además sobre la relación de identidad de la ciudad con el mar y las oportunidades territoriales y económicas que ofrece la reordenación de los terrenos, con intervenciones de expertos en ingeniería, urbanismo, psicología ambiental y cultura, así como de asistentes entre el público. Hoy prosigue el encuentro mañana y tarde con ponencias sobre otras transformaciones portuarias en España y Europa y un espacio de trabajo conjunto y puesta en común de conclusiones.