Policías prevén problemas en las oficinas de denuncias por falta de personal en verano

Los sindicatos policiales advierten de que en A Coruña habrá problemas en verano en las oficinas de denuncias por falta de personal si el Gobierno no autoriza el pago de horas extraordinarias a los agentes del 091 que estén de servicio o si no mandan refuerzos a la ciudad. Es una demanda en la que coinciden tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que es mayoritario entre los mandos del cuerpo.

"Ahora ya hay problemas, pero en verano habrá más, porque si nadie sustituye al personal que está de vacaciones, los ciudadanos vendrán a poner una denuncia y se encontrarán con que no hay nadie para atenderles porque están con otras labores, por ejemplo, con un detenido o haciendo una vigilancia en un hospital", explica el secretario regional de Galicia de la CEP, Fernando Patiño.

"En los años ochenta, ibas a poner una denuncia y te la podía recoger cualquier agente, ahora no, para estar en una oficina de denuncias o en la sala del 091 hay que tener una formación específica, sin ir más lejos, de informática, porque hay que saber manejar los programas y eso no se sustituye de hoy para mañana", explica el presidente del SPP en Galicia, Germán Lago, que es también jefe de la comisaría del Distrito Norte.

La portavoz del SUP, Sandra Castro, incide también en que la Policía Nacional ha ido perdiendo efectivos con el paso de los años y que eso afecta a todas las funciones, tanto a la investigación, como a la seguridad ciudadana y a las oficinas de denuncias. "Necesitamos que se tomen medidas urgentemente", dice Castro. En A Coruña contaban con recibir refuerzos durante 2018, aunque asegura Castro que los cinco agentes desplazados a la ciudad "no son suficientes" para cubrir las carencias del servicio.

Lago denuncia también que el ministerio no les permite organizar los turnos con más antelación que un mes, ya que en julio, por ejemplo, les dicen si tendrán horas extras en agosto, por lo que es imposible que los mandos puedan organizar a los agentes para no dejar huecos sin cubrir en ningún puesto. "El policía es un funcionario, pero no es un chicle", se queja Lago, ya que en A Coruña la plantilla solo está cubierta al 80%. Los sindicatos policiales temen que, si no se aprueban la horas extraordinarias, vuelva a haber problemas en las oficinas de denuncias, como ya los hubo el verano pasado, aunque no en Navidad, cuando sí que se pagaron lo que los funcionarios llaman peonadas.

"Los ladrones no son tontos, así que, en verano, cuando la gente se va de vacaciones y deja las casas vacías, es cuando más actúan", explica Lago. La oficina de denuncias de Méndez Núñez está cerrada los fines de semana, por las noches y los festivos por falta de personal desde julio de 2016.