El Concello enviará a Xunta y a Fomento una propuesta de gestión conjunta de los muelles

Después de 'Tecendo Litoral', ¿qué pasos va a dar el Concello, impulsor del foro sobre el futuro de los muelles del pasado fin de semana? La primera medida, según ha anunciado el alcalde, es el envío a la Xunta y al Ministerio de Fomento de una propuesta para que la fachada marítima de la ciudad se gestione "desde lo público y con el concierto de las administraciones". La iniciativa consistirá, admitió Ferreiro, en la revisión de la propuesta para la creación de un consorcio que el Concello remitió a las mismas instituciones en octubre pasado, y que no obtuvo respuesta. El PP censura que el Gobierno local no le dejase participar en una reunión tras el foro a la que invitó a los demás grupos municipales y el PSOE reclama acuerdos entre administraciones

Una de las conclusiones que el Gobierno local ha extraído del foro Tecendo Litoral, celebrado el pasado fin de semana para debatir entre expertos sobre la ordenación de la fachada marítima, es que la gestión del suelo que libere el traslado de la actividad portuaria a punta Langosteira ha de ser un trabajo conjunto entre las administraciones. Esta idea es el fundamento de la "oferta de negociación seria" que el Concello va a enviar a la Xunta y al Ministerio de Fomento para que los muelles sean gestionados "desde lo público" y a través de un "concierto" entre las instituciones local, autonómica y nacional.

La propuesta será una revisión de la que el Concello ya remitió a la Xunta y a Puertos del Estado a finales de octubre pasado en la que defendía la constitución de un consorcio entre administraciones para decidir sobre el desarrollo de los terrenos, y de la que no obtuvo respuesta. El presidente gallego anunció hace dos semanas, sin la participación del Concello, el protocolo de un convenio por el que destinará 20 millones de euros a la compra del 51% de los muelles de Calvo Sotelo y Batería y, a partir de 2027, de parte de los de San Diego.

"Vamos a revisar la propuesta de octubre dirigida a Fomento y Xunta para crear una mesa de cooperación entre todos. Lo que nos presentaron fue una receta mágica surgida de no sé qué laboratorio y se nos invitó a sumarnos. Pero eso no es serio, no es negociación. Hay que sentarse a hablar de qué queremos del dique de abrigo hasta el puente de A Pasaxe y desde el concierto entre administraciones, de si tiene sentido valorar el suelo para venderlo o si se dedica a usos productivos", defendió el alcalde, Xulio Ferreiro, en Radio Coruña.

La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, calificó ayer Tecendo Litoral de "fracaso total" con baja asistencia de público y censuró a Ferreiro por no invitar a su grupo a participar el domingo en una reunión de trabajo sobre el foro a la que invitó al resto de la Corporación. El portavoz del PSOE, José Manuel García, instó a que ahora "se den pasos hacia un modelo de desarrollo portuario", y subrayó la necesidad de "lograr acuerdos institucionales para el futuro de todos.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, asistió al foro y se mostró contrario a los intereses especulativos en San Diego: "Los terrenos han de servir a los ciudadanos, no son para hacer viviendas, que es lo que se pretende". El subdelegado del Gobierno en Galicia, Jorge Atán, instó al Concello a sumarse al acuerdo para llevar a la práctica el protocolo, que recordó, debe ser ratificado por el consejo de administración del Puerto.