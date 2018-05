Rosa Gallego confirma que Beatriz Mato será la candidata del PP a la Alcaldía coruñesa

"La fecha no la sabe ni ella", dice la portavoz sobre cuándo se oficializará el anuncio

La portavoz del PP en María Pita, Rosa Gallego, anunció ayer, en una entrevista en el programa matinal de la Radio Galega, Galicia por Diante, que la conselleira de Medio Ambiente y presidenta del PP local, Beatriz Mato, será la próxima cabeza de lista de la papeleta popular en las elecciones municipales de 2019. A la pregunta de qué llegaría antes, si el ascenso del Dépor o la entrada de Mato en la Alcaldía de María Pita, Gallego respondió que estaba "segura" de que lo harán "al mismo tiempo", ya que coincidirá el final de la competición liguera con la celebración de los próximos comicios.

Hasta ayer, cuando Gallego confirmó que en los planes del partido está que Beatriz Mato encabece su lista, todo eran futuribles, intenciones, deseos, hablar de A Coruña como un Concello que necesita recuperar "el esplendor" y algún que otro movimiento interno -como el de la jefa de prensa del grupo municipal, un puesto que ocupa desde mediados de este mes la que ha sido la mano derecha de Mato durante años, Alicia Quintá-.

"Estoy segura de que juntas y bien coordinadas vamos a conseguir tener una gran alcaldesa de A Coruña", dijo ayer Gallego, que no se aventuró a revelar cuándo se presentará la candidatura porque "no depende" de la ciudad sino que lo hace "de Madrid" y aseguró que la fecha concreta del anuncio "no la sabe ni ella", en alusión a Mato. "Ella manifestó su intención y su ilusión por presentarse y ahí estaremos todos apoyando esta candidatura". Sobre si Mato debería abandonar la consellería cuando se oficialice que será la cabeza de lista del PP, Gallego contestó ayer que cree que "debería" hacerlo.

Con este anuncio, queda en el aire qué será de Gallego en las próximas elecciones. No desveló si irá o no en la candidatura, aunque garantizó que seguirá trabajando por la ciudad. Aseguró, además, que cuenta con el respaldo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y que, de ese apoyo, surge que sea la portavoz de su partido en María Pita. Gallego era la número dos de la lista popular en 2015, por detrás de Carlos Negreira, que optaba a su segundo mandato en la Alcaldía. Al no conseguir el objetivo, Negreira abandonó su escaño.

Concejalas sin recambio

El grupo municipal del PP aún no ha hecho efectivas las renuncias a sus actas de concejal de Lucía Canabal y Rosa Lendoiro, cuya toma de conocimiento se hará, según fuentes de la agrupación, en el próximo pleno, el lunes 7 de mayo. Los populares anunciaron a finales de marzo que Canabal dejaría de ser edil por motivos profesionales, aunque asistió a las sesiones ordinaria y extraordinaria del mes de abril. El grupo anunció que su sustituta sería Susana Pazo, concejal de barrio durante el mandato popular de Carlos Negreira. Lendoiro comunicó ella misma su renuncia a sus compañeros de grupo y al resto de Corporación justo antes del pleno extraordinario del mes pasado. Desde el grupo municipal del PP afirman que la "previsión" es que ni Canabal ni Lendoiro asistan a la sesión plenaria del próximo lunes.

Este periódico preguntó ayer a la portavoz popular, Rosa Gallego, si el PP ya había decidido a la persona que sustituirá a Lendoiro, pero respondió que todavía no se ha tomado una decisión. La siguiente persona en la candidatura que concurrió a las pasadas elecciones municipales es Emilio Tapia Fidalgo. La lista la cierra la que, según Rosa Gallego, será la candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Mato. A mediados de abril fuentes próximas a la también conselleira de Medio Ambiente descartaron la inmediata entrada de Mato en la Corporación.