Investigan un posible vertido a un afluente del río Valiñas entre Ledoño y Sésamo

Las fuerzas de seguridad investigan la aparición de un posible vertido, tras observarse aguas espumosas y con color diferente al resto en la mañana de ayer en un afluente del río Valiñas, en Culleredo. Sobre las 10.15 horas de ayer, el agua presentaba una coloración blanca y ocre y con textura espumosa en un punto del conocido como rego de Orro, en la calle Brimians, entre las parroquias de Ledoño y Sésamo, según la descripción facilitada por el Ayuntamiento.

La alerta provino del servicio autonómico de Emerxencias 112. Hasta el punto se desplazó una dotación de la Policía Local de Culleredo, así como la Policía Autonómica y técnicos de la empresa de control de vertidos. El Concello de Culleredo movilizó asimismo a la empresa encargada de la gestión municipal de tratamiento de aguas, Gestaugua, para analizar lo ocurrido, señala el Ayuntamiento.

Los técnicos inspeccionaron el río para ver si se trataba de un vertido. La estanqueidad del agua origina también en ocasiones ese tipo de espuma, apunta el Concello.

En las inspecciones en busca del origen o causa de la presencia de aguas espumosas, los agentes y técnicos, además de revisar el cauce fluvial, se desplazaron hasta el Centro Logístico de Transportes de Culleredo (CLT), en Ledoño. En el parque empresarial, intentaron averiguar si el origen del supuesto vertido radicaba en alguna labor de limpieza que estuviese realizando allí alguna empresa, una de las hipótesis más plausibles que se barajaban.

Las inspecciones realizadas ayer no brindaron ningún resultado claro, asegura el Concello. Los técnicos y efectivos de seguridad no lograron hallar ningún indicio determinante de que se tratase de un vertido. Las labores no lograron determinar un punto en el polígono del que pudieran haber emanado las aguas residuales.

Las conclusiones de los informes técnicos elaborados tras los registros ayer se pondrán en manos de Augas de Galicia. El organismo autonómico será el que hoy deba determinar cómo proceder.

Las sospechas de vertidos procedentes del CLT de Ledoño al río Valiñas no son novedosas. El pasado mes de septiembre de 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigó dos vertidos al río Valiñas. Dos derrames producidos con una semana de diferencia llevaron a los agentes al punto, próximo al Centro Logístico de Transportes, entre las localidades de Rumbo y Ledoño, donde el río sale canalizado tras pasar bajo el polígono. El Seprona apuntó entonces a que los vertidos procedían del polígono y analizó muestras tomadas del vertido para tratar de descubrir qué sustancias habían sido derramadas e investigar su procedencia. La Guardia Civil apuntó a que parecían vertidos puntuales.