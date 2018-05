La cantante Malú actuará el 1 de diciembre, en el Coliseum. Es la única fecha en Galicia que ha incluido la artista en su gira Oxígeno Tour, que pasará por ciudades como Madrid y Barcelona, pero que, después irá a Latinoamérica y también recorrerá Europa. A pesar de que no tiene nuevo disco, Malú ha decidido volver a la carretera.



Vuelve así al Coliseum, donde ya estuvo con la gira Caos, en 2016.





"Lanzamos una gira y parece un poco a lo loco, aunque a lo loco no es", ha bromeado la cantante en una entrevista con Europa Press.

El oxígeno siempre está a nuestro alrededor... aunq a veces sintamos q nos falta... es esencial para vivir, como vosotros lo sois para mí.

He tardado... necesitaba nutrirme de ese Oxígeno vital... pero ya está aquí... para vosotros...para q sigamos soñando juntos... #OxigenoTour pic.twitter.com/29lE6M6ED9 — Malú (@_MaluOficial_) 4 de mayo de 2018

Admite que con esta gira reaparece de "una forma quizás un poco inesperada", pero asegura que ya lleva "mucho tiempo preparando este show, que no es algo que ha surgido de la nada". "Creo que fue terminar el Tour Caos, en 2016, y empezar ya a pensar cómo quería que fuera el siguiente", apunta.Anticipaque el diseño de su nuevo espectáculo "ya está hecho y totalmente programado", listo para empezar con los ensayos y ponerlo "todo en pie", al tiempo que añade: "Llevo dos años sin estar encima de un escenario y no podía más. No quería esperar para empezar una gira porque el disco pueda estar saliendo en septiembre cuando en realidad me muero por subir ya a un escenario", ha explicado.Lade entradas de Oxígeno Tour comenzará ela las 11.00 horas a través de www.maluweb.com, Livenation.es, Ticketmaster.es y Red Tickemaster (Halcón Viajes, Viajes Carrefour y FNAC). La artista tiene reservada una sorpresa para celebrar este inicio de la venta de tickets.Habrá una preventa especial, disponible desde el día 9 de mayo a las 10.00 horas hasta el día 10 de mayo a las 10.00 horas, en la que se utilizará el sistema Verified Fan de Ticketmaster. Malú se convierte así en la primera artista española en elegir este modelo de preventa.Verified Fan es una tecnología desarrollada íntegramente por Ticketmaster para combatir la adquisición de entradas por parte robots, favoreciendo y priorizando la compra de los auténticos fans. Utilizada previamente en Estados Unidos y Reino Unido con artistas como Imagine Dragons, Katy Perry, Paramore o Harry Styles, ha conseguido reducir en un 90 por ciento el número de tickets vendidos en el mercado secundario.Para acceder a la preventa Verified Fan los interesados pueden registrarse a partir de ahora y hasta el domingo 6 de mayo a las 23:59 horas en www.maluweb.com. Ticketmaster evaluará los datos de los fans registrados y mediante un complejo algoritmo identificará si hay clientes con intereses especulativos con el fin de impedirles la adquisición de entradas.A los fans verificados con éxito se les enviará el día 9 de mayo, horas antes del inicio de la preventa, un código único y una invitación a la preventa, que se realizará también en la web oficial de la artista. En ella tendrán la oportunidad de comprar sus entradas antes de que comience la venta general. Ser un fan verificado/a con éxito u obtener del código no garantiza la adquisición de una entrada, pero ofrece altas probabilidades de obtenerla.