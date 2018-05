Atascos en As Atochas por el corte del túnel de O Parrote

El corte del túnel de O Parrote en sentido salida de la ciudad ha provocado hoy en horas punta, coincidiendo con las horas de entrada y salida a colegios, tráfico muy lento y retenciones en la avenida del Metrosidero, As Atochas y la calle Veramar. El cierre del paso subterráneo en su entrada a la altura de la Solana deja As Atochas como principal salida de la Ciudad Vieja y único punto de entrada al túnel de la Marina. La Policía Local ha tenido que regular el tráfico en la rotonda de As Atochas para intentar agilizar la circulación.