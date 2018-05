La Mesa de la Ría exige el dragado de O Burgo tras ocho meses sin avances

Integrantes de la Mesa de la Ría, ayer, en la Casa do Mar.

Integrantes de la Mesa de la Ría, ayer, en la Casa do Mar. la opinión

No han sabido nada nuevo desde el 27 de septiembre de 2017, cuando se publicó en el Boletín oficial del Estado (BOE) la Declaración de Impacto Ambiental del dragado de la ría de O Burgo, por lo que, tanto los mariscadores como los concellos de A Coruña, Cambre, Oleiros y Culleredo, la plataforma en defensa del estuario y la Universidade da Coruña -integrantes de la Mesa de la Ría- exigen la publicación inmediata del proyecto definitivo de regeneración.

"En esta reunión acordamos enviar un escrito al Ministerio de Medio Ambiente, a ver si la ministra se digna a tener una reunión con la mesa, en Madrid o en A Coruña, y, si no recibimos respuesta en unos quince días, mandaremos otra carta a la Delegación del Gobierno", explicó ayer el portavoz de los mariscadores, Manuel Baldomir, que lamenta que su sector no pueda poner en práctica medidas de presión más efectivas que "la insistencia". Y es que, según explica, todas las solicitudes formuladas para hacer una manifestación y cortar el tráfico en la ciudad le fueron denegadas. "Tal y como estamos, no podemos arriesgarnos a que nos multen", dice Baldomir, ya que la ría es, cada vez, menos productiva y, actualmente, está cerrada por presencia de toxinas lipofílicas. "Si los análisis de las muestras que mandamos hoy [por ayer] al Intecmar siguen dando positivo, tendremos que seguir extrayendo el mejillón silvestre, que impide que la almeja crezca", comentaba ayer Baldomir. El marisqueo está prohibido en la ría desde el 21 de abril.

La mesa del estuario se queja de que todavía no han recibido respuesta a las alegaciones presentadas y los mariscadores denuncian que el Gobierno está "jugando con el calendario electoral", relegando la publicación del proyecto definitivo del dragado para que "se acerque a la campaña de las municipales", que se celebrarán en mayo de 2019. "No sabemos nada de la actuación en la ría más allá de la partida fantasma de un millón de euros que el Ejecutivo de Mariano Rajoy coloca en los Presupuestos Generales cada año y que no se llega a ejecutar", dijo ayer la concejal de Medio Ambiente de A Coruña, María García. "Queremos que se publique el proyecto y que empiecen las licitaciones", reclama Baldomir.

El BNG presentó ayer una moción en el pleno de A Coruña para instar al Gobierno del Estado y a la Xunta que elaboren un calendario de actuaciones para comenzar "de inmediato" la regeneración del estuario, también que se consignen partidas económicas concretas en los Presupuestos del Estado para la ejecución de las obras derivadas de este plan de recuperación de los bancos marisqueros y también que incluyan partidas específicas para compensar a los mariscadores por todos los meses que no podrán faenar y para que puedan participar en las labores de regeneración.

La portavoz del BNG, Avia Veira, denunció ayer que los lodos "se comen los bancos marisqueros" y aseguró que O Burgo está "en emergencia ambiental". La moción se aprobó ayer por unanimidad, con el voto favorable de todos los grupos.