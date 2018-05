¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 9 de mayo

19.00h. Recital de piano de Ivan Klansky. El pianista checo Ivan Klansky ofrece un recital, en el que interpretará piezas de Chopin como parte de la celebración de los 75 años de vida del Conservatorio Superior.

Conservatorio Superior de Música

Manuel Murguía, 44

20.00h. Manuel Rivas presenta libro. Manuel Rivas visita Lume para hablar de su libro Contra todo isto. Un manifesto rebelde. En el acto estará acompañado de Nicanor Acosta, Dores Tembrás y Fran Alonso.

Librería Lume

Fernando Macías, 3

20.00h. Las obras de Carlota Bueno, en el Club del Mar. Carlota Bueno comparte en el Club del Mar de San Amaro Érase una vez..., una selección de pinturas que permanecerán en el edificio hasta el 30 de mayo.

Club del Mar de San Amaro

Paseo del Club del Mar, s/n

20.00h. Joaquín Castiñeira inaugura exposición. El local de la Asociación de Artistas acoge desde hoy una muestra de Joaquín Castiñeira en la que se pueden ver sus paisajes y sus piezas de temática urbana y marina.

Asociación de Artistas

Riego de Agua, 32

Y ADEMÁS

Exposición de Muntean y Rosenblum. De 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas se puede visitar This is not an exit, una muestra integrada por las obras más recientes de Markus Muntean y Adi Rosenblum. La exposición se sumerge en la cultura popular para explorar la relación entre el 'parkour', las imágenes virales y el arte institucional a través de cerca de una veintena de pinturas.

Museo de Arte Contemporáneo

Estrada Baños de Arteixo, 171