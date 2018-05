Una treintena de policías nacionales en prácticas reforzará la plantilla de A Coruña

Un total de 34 funcionarios en prácticas reforzarán la plantilla de la Policía Nacional de A Coruña este curso, entre septiembre y junio del año que viene. Las previsiones de la División de Formación apuntan que las oficinas de la ciudad recibirán a cuatro inspectores y 30 policías, una cifra que duplica el número de funcionarios en periodo de formación que se suelen designar cada año.

A principios de 2018, la plantilla de las dos oficinas de denuncias del 091 en la ciudad, en Lonzas y en Méndez Núñez, estaba compuesta por 23 profesionales, siete menos que las plazas previstas en el catálogo de puestos de trabajo del cuerpo policial. La situación se agrava por las bajas, las vacaciones y los turnos de descanso.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) anunciaron el mes pasado que habrá problemas durante este verano en las oficinas de denuncias por falta de personal si el Gobierno no autoriza el pago de horas extraordinarias a los agentes del 091 que estén de servicio o si no mandan refuerzos a la ciudad.

El anuncio de la llegada de 30 nuevos funcionarios en formación no cambia esta situación, ya que estos profesionales llegarían en septiembre pues el periodo de prácticas coincide con el de enseñanza, entre septiembre y junio. Los sindicatos policiales advierten de que el problema por falta de personal se agravará en los próximos meses por las vacaciones de los agentes.

Además de las denuncias por robos, estos profesionales también gestionan las de violencia de género, aunque deberían ser un trabajo los agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de a Policía Nacional. Desde octubre de 2016, los funcionarios especializados en este campo solo recogen denuncias en horario de mañana. Los agentes de la oficina de Lonzas, además, soportan una alta carga de trabajo porque es la única que abre los fines de semana en la ciudad.