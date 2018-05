"No creo que las dimisiones nos pasen una factura electoral"

La dimisión, el pasado martes, de nueve miembros de la Ejecutiva local del PSOE a menos de cien días de su constitución ha conmocionado a la Agrupación Socialista Coruñesa. La secretaria general, Eva Martínez Acón, resta trascendencia a esta decisión y la inscribe en el proceso de ajuste del partido tras haber sido dirigido por una gestora durante un año. El hasta ahora vicesecretario general, Juan Ignacio Borrego, atribuye las salidas a diferencias en la línea política del partido y niega que hubiera intereses personales . El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, advirtió ayer de que en el partido conviven "distintas sensibilidades" pero que lo importante es que todos los militantes trabajen, ya sea en la Ejecutiva o en la base de la organización

-Los dimisionarios justifican su marcha de la Ejecutiva local porque realiza una gestión personalista.

-Es todo lo contrario. Cuando presenté mi candidatura a la Secretaría General, mi planteamiento era hacer un partido más horizontal porque me gusta mucho votar y los equipos. Cuando formamos la Ejecutiva, para mí era prioritario que hubiese una cohesión y que tomase decisiones. Ellos no compartían la línea de trabajo de la Ejecutiva e incluso tenían otro punto de vista del partido dentro de las labores orgánicas, por lo que se planteó tener una permanente que se reuniría cada semana para organizar las decisiones del día a día que tomaríamos, porque la Ejecutiva se reúne una vez al mes y con 39 miembros no me parecía operativa.

-¿Las discrepancias fueron por quién iba a integrar la permanente o por su funcionamiento?

-Un poco de todo, por un lado por qué personas y por otro por el número de personas. Lo que tenía claro es que no quería una réplica en pequeño de la Ejecutiva.

- ¿Exigían la presencia de determinadas personas en la permanente?

-Sí.

-¿Y tener el control de su funcionamiento?

-Como la Ejecutiva local es de consenso y tiene una representación de la agrupación, entendían que la permanente tenía que repetir ese modelo. Yo entendía que su finalidad era ayudar a la secretaria general y al grupo municipal para que hubiera una comunicación mucho más fluida y rápida. Al final no fue posible llegar a acuerdos porque teníamos puntos de vista diferentes. Ellos consideraron que al no compartir la línea de trabajo no debían asumir responsabilidades y que seguirían trabajando como militantes apoyando tanto a la Ejecutiva como al grupo municipal.

-Los dimisionarios anunciaron más renuncias para los próximos días.

-No tengo noticia de eso. De hecho, ayer [por el martes] hubo una reunión de la Ejecutiva y de las 30 personas que quedan asistieron 24 que ratificaron su compromiso con este órgano y la secretaria general. Había dos personas de viaje que nos trasladaron su apoyo y el resto desconozco que tenga intención de dimitir.

-¿Se puede identificar a quienes renunciaron a formar parte de la dirección local como afines a Mar Barcón?

-Sí que se podrían adscribir a los compañeros que en su momento apoyaron a la anterior secretaria general, pero no todos lo son. Sería injusto decir que son los barconistas, ya que hay una parte de los que renunciaron que es afín a Mar Barcón, pero hay otros miembros de la Ejecutiva que lo son y siguen en ella, por lo que no podemos decir que el grupo de Mar Barcón no apoya a esta Ejecutiva.

- ¿Tiene alguna relación con las dimisiones la próxima candidatura del partido a las municipales?

-Quiero pensar que no. Quiero pensar que estamos hablando de proyectos y no de personas. En lo que estamos hablando en la Ejecutiva es de tener un funcionamiento normal después de un año con gestora, por lo que no quiero pensar que hay quien prioriza unos intereses particulares sobre un proyecto colectivo, que es lo que en este momento está encima de la mesa. Las primarias tocarán cuando toquen, pero la prioridad ahora son los proyectos que el partido tiene encima de la mesa.

-¿Hubo algún desencuentro por la crítica a las multas en La Marina y la petición de dimisión del concejal de Mobilidade por parte de los dimisionarios?

-Es cierto que no estábamos en la misma línea porque había diferentes puntos de vista, pero cuando los miembros de una Ejecutiva hacen alguna gestión, la responsabilidad es siempre de la secretaria general. Los compañeros han hecho lo que consideraban que tenían que hacer y no ha sido eso el detonante de que se hayan marchado.

-¿Las dimisiones pueden tener consecuencias electorales?

-Creo que no. Esto forma parte del ajuste de una situación en la que veníamos de una gestora y de una Ejecutiva en la que hemos intentado cohesionar un grupo grande de gente y en el que ha habido un desengranaje, pero no creo que nos pase ningún tipo de factura. Son ajustes normales dentro de una organización que han trascendido pero que si se hubieran quedado dentro no habría habido mayor problema.