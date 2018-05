¿Qué hacer hoy en A Coruña y su comarca? | Agenda de ocio del 12 de mayo de 2018

18.00 horas. Guadi Galego presenta el filme de José Luis Cuerda A lingua das bolboretas, que debatirá con Antón Reixa dentro del programa Pensando en cine/Pensando en Galicia del CGAI.

18.00 horas. El ciclo Todo público se cierra en el Forum con la obra de la compañía La Gotera de Lazotea,

Garbancito en la barriga del buey, dirigida a niños a partir de los cuatro años.

20.30 horas. La gira de Vetusta Morla recala en el Coliseum, donde el grupo presentará su disco Mismo sitio, distinto lugar e interpretará éxitos como Valiente o Maldita Dulzura.

20.30 horas. El bailarín Javier Martín estrena en teatro Rosalía Método negro, una coreografía a caballo entre la instalación y la performance en la que reflexiona sobre la idea del tiempo.

21.00 horas. Marcos Pereiro, Oswaldo Digón y Santi Romay representan en el Ágora Coleccionistas, un espectáculo de humor en el que reinterpretan las obras más conocidas de la historia del arte.

21.00 horas. Sus más de 20 años en la música los repasa María do Ceo en De Portugal a Galicia Fado, el disco que presentará esta tarde en el teatro Colón. La fadista, coñecida por muchos como la sucesora de Amália Rodrígues, estará también mañana en el edificio de A Marina, donde le cantará a los más pequeños desde las 12.00 horas con su álbum Cancións para nenos e nenas.

22.00 horas. Los grupos Red Beard, The Milkyway Express y The Soul Jacket actúan en el Playa Club de la mano de Son Estrella Galicia como parte del espectáculo Trinidad Road.

22.30 horas. En Casa del Herrero celebra su aniversario en la sala Mardi Gras. El grupo liderado por Eduardo Herrero celebra sus cinco años de vida en el escenario con un concierto, en el que adelantarán los temas de su nuevo trabajo, V.

22.30 horas. La banda residente del Garufa Club, Garufa Blue Devils Big Band, da un concierto de swing en dos pases. La entrada cuesta diez euros, e incluye consumición mínima.

Y además...

-El Salón CarOutlet exhibe desde hoy 600 vehículos de ocasión en Expocoruña

Más de 30 marcas de automóviles de ocasión se exhiben desde hoy en Expocoruña como parte del Salón CarOutlet. La feria, que durará todo el fin de semana, ofertará 600 vehículos usados procedentes de concesionarios oficiales, entre los que habrá tanto coches de lujo como urbanos. El salón podrá visitarse por 2 euros hoy de 16.00 a 21.00 horas, el sábado de 11.00 a 21.00 y el domingo de 11.00 a 20.00.

-Marcas emergentes, hoy y mañana en San Agustín

El mercado de San Agustín acoge este fin de semana las Galerías San Agustín, un proyecto en el que diferentes marcas emergentes dan a conocer su oferta, en la que tiene cabida la moda, el arte, la decoración, la artesanía y el emprendimiento en sus diversas disciplinas. Los asistentes podrán conocer una veintena de propuestas el sábado, de 11.00 a 21.00; y el domingo, de 11.00 a 17.00 horas. Los dos días habrá música en directo y sesión vermú.

-Aniversario de la Asociación Cultural Tanxedoira

La Asociación Cultural Tanxedoira celebra su cuadragésimo aniversario con la interpretación de obras de teatro y zarzuela en el centro cívico de Os Mallos durante este mes, todas a las 18.00 horas. El grupo de teatro Xiria actuará hoy; mañana, el grupo teatral de Salesianos interpretará una obra; el 19 correrá a cargo de Melandrainas; y, el 20 de mayo, actuará el grupo de teatro, la rondalla y el coro de Tanxedoira.

Y en la comarca...

-Carral celebra la Festa do Pan, amenizada con espectáculos, música y feria medieval

Carral celebra hoy su XVI Festa do Pan, que un año más contará con talleres de panadería para niños, exposición y venta de pan, feria medieval, orquestas, espectáculos con águilas y halcones, charanga y venta de bocadillos cardiosaludables. La feria arrancará a las 11.00 horas y participarán las ocho panaderías que integran la Asociación de Panaderos de Carral, que esperan recibir a cerca de 2.000 niños en los talleres.

-El XXIII aniversario del Coro de Oleiros reunirá a cuatro agrupaciones en concierto

El Coro de Oleiros y la Coral Polifónica celebrarán sus 23 años de historia con un concierto hoy en la iglesia parroquial de Santa María de Oleiros. En la actuación, que comenzará a las ocho y media de la tarde en el salón de actos, actuarán varias agrupaciones. Además del coro y la coral de Oleiros, bajo la dirección de Luciano Lago Padín, en esta actuación de hoy participan también la Coral Polifónica Val do Avia, Cantigas do Castro y la Polifónica Fonte do Souto.

-La parroquia de Santiago de Ois celebra la Santi Fest, que combina artesanía y música

El Campo da Festa de la parroquia Santiago de Ois, en el municipio de Coirós, acogerá hoy la Santi Fest, una fiesta de artesanía y música que comenzará a las 11.00 horas y se prolongará durante todo el día. La Santi Fest dispone de la colaboración del Concello de Coirós y de la Diputación de A Coruña y contará con demostraciones de artesanos y talleres y con actuaciones musicales desde el mediodía. Entre otros grupos, actuarán Os Charangos y, ya al anochecer, Pablo Balseiro & Los Cascarillas.