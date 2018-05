El plazo dado por el Concello a los okupas para desalojar la Comandancia acabó el jueves

El plazo dado por el Ayuntamiento a los okupas para abandonar de forma voluntaria la antigua Comandancia de Obras, donde se instalaron en octubre de 2016, terminó el jueves de esta semana. Así lo han anunciado los afectados a través de la página de Facebook del centro social A Insumisa, en la que reconocen que, desde entonces, se encuentran "en riesgo de desalojo inmediato". Los usuarios de las instalaciones, en las que organizan actividades, denuncian que las órdenes de desalojo las han recibido "personas externas y aleatorias que se encontraban en la calle, pero sin acceder al recinto".

Las alegaciones que presentaron para evitar el desalojo fueron desestimadas porque no aludían a las cuestiones jurídicas planteadas por el Concello, sino a otras que no tienen que ver con el procedimiento, según informó el alcalde, Xulio Ferreiro, a finales de abril. Los afectados, que mantienen en el lugar el denominado Centro Social Okupado A Insumisa, ya advirtieron de que no se marcharán por su propia voluntad, pues defienden el buen funcionamiento de las actividades que llevan a cabo en el recinto. Los okupas acusan al Gobierno local de "copiar" su programación para incluirla en el proyecto que desarrollará en el recinto, un centro de actividades juveniles denominado Naves do Metrosidero. El Ministerio de Fomento invertirá más de un millón de euros en la reforma de las instalaciones.