BFlecha, Carla Green & The Demons y The Lákazans, nuevas confirmaciones del Noroeste

BFlecha, Carla Green & The Demons, The Lákazans, Wondermind, Bea a de Estrella, Glitchgirl e The Big Lis Gumbo Band. Esas son las nuevas confirmaciones del Festival Noroeste Estrella Galicia, que llenará de música la ciudad del 7 al 12 de este mes de agosto. Las bandas, que se mueven entre los ritmos del trap, el soul, la electrónica, el hip hop y hasta el bolero, consolidan la apuesta del ciclo por el trabajo de los artistas locales, que se unen hoy a un cartel dominado hasta el momento por las voces femeninas.

Fiel a su filosofía de apoyar la cultura emergente, la edición número 32 del festival la abrirá de nuevo una selección de grupos de los Locales de Ensayo del Ayuntamiento. Wondermind, la banda coruñesa liderada por Sofía Pérez, será un ejemplo de esta apuesta por la música con acento gallego, que sonará a indie rock alternativo de la mano de la formación. También vinculado a A Coruña estará la actuación de Bea a de Estrella. La poeta le cantará a la playa de Fisterra con su disco Mar de fóra, que contribuirá con sus letras íntimas y emotivas a la corriente más swing del festival.

El pop, el trap y el R&B serán los protagonistas de la actuación de BFlecha. La productora y dj gallega presentará en las calles de la ciudad Kwalia, su trabajo discográfico más reciente, en el que todo un conjunto de estilos converge en torno a la electrónica. El mismo género musical lo cultiva la artista Alicia Muñoz en su proyecto individual Glitchgirl. La ex miembro de Szentes y Moonbus llegará al festival cargada con sus potentes directos, caracterizados por la performance, la actitud punk y los temas de crítica social.

Carla Green & The Demons, The Big Lis Gumbo Band y The Lákanzans darán vida a la vena soul del ciclo de conciertos. Las influencias de Etta James y Otis Redding del grupo de Green, el sabor de la música de Nueva Orleans interpretado por la banda de Iria "Big" Lis y la combinación de soul y rock de formaciones jóvenes pero con tanto eco como The Lákazans harán las delicias de los amantes del blues, que podrán disfrutar de trabajos como The Bait of Blues o el reciente Sandwina. Sus repertorios se unen a los ya confirmados a lo largo de las pasadas semanas por el exitoso festival, que contará junto a estas 7 bandas gallegas con la música de Ana Curra, Christina Rosenvinge, Group A, Mordem, Dona Rosa, María Arnal i Marcel Bagés y Rocío Márquez.