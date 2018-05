"En Ciudadanos no importa el candidato a alcalde, confiamos en nuestro proyecto"

- ¿Qué objetivos electorales se fija Ciudadanos en A Coruña para las próximas municipales?

-Ciudadanos no se fija de momento ningún objetivo en cuanto a resultados. Es cierto que las encuestas tanto en A Coruña como en el resto de Galicia y en España son muy positivas, lo que nos da mucha motivación para seguir trabajando, pero no tenemos un objetivo concreto. En ciudades en las que actualmente no tenemos representación lógicamente nuestro objetivo es entrar, pero no nos ponemos un objetivo final.

- Ciudadanos estuvo a punto de entrar en la Corporación en las pasadas elecciones a pesar de la escasa campaña y el desconocimiento de su candidato. ¿Será más fácil en esta ocasión?

-Creemos que sí. Hubo más ciudades en las que no se obtuvo representación en las pasadas municipales por muy poquito y creemos que responde a una situación que no nos había acompañado. El partido se estaba aún implantando a nivel nacional y en Galicia la estructura todavía no era suficientemente fuerte, por lo que no tuvimos esa posibilidad. A día de hoy los equipos están consolidados y los proyectos se han trabajado durante estos tres años, por lo que a pesar de no haber entrado en los ayuntamientos de cuatro de las ciudades gallegas, hemos trabajado desde el primer día, nuestros equipos han hecho oposición desde fuera de los ayuntamientos y han estado cerca de la ciudad conociendo sus problemas y dando respuestas.

- ¿Puede ser el principal inconveniente para Ciudadanos no tener un candidato conocido?

-No importa tanto el nombre, confiamos más en nuestro trabajo, en la constancia y en el proyecto que tenemos, que responde tanto a las necesidades a nivel local como provincial, autonómico y nacional. Es cierto que otros partidos se preocupan mucho por los nombres y el cabeza de cartel, aunque tampoco está tan claro para el resto de formaciones políticas a pesar de que llevan una trayectoria mucho más larga, ya que antiguamente un año antes de las elecciones ponían a sus candidatos en el disparadero y en esta ocasión han decidido dar un paso atrás y esperar para darlos a conocer. En nuestro caso nunca nos ha corrido prisa y, de hecho, nuestro proceso de primarias está previsto para finales de este año o principios del próximo. La candidatura estará formada por aquellas personas que destaquen por su talento, capacidad de liderazgo, haber guiado equipos de trabajo, su humildad y su constancia.

- El exalcalde socialista Francisco Vázquez ha expresado su simpatía por Ciudadanos. ¿Va a figurar en su candidatura aunque sea en un puesto simbólico?

-Últimamente suenan muchos nombres como candidatos, simpatizantes o afiliados que se van a sumar a nuestro proyecto. En Ciudadanos son bienvenidos el talento y todas las personas que vengan dispuestas a trabajar, pero a mí no me consta que se haya mantenido contacto con el señor Vázquez.

- Desde que se creó la agrupación coruñesa de Ciudadanos ha habido continuos cambios de dirigentes y portavoces. ¿Cómo puede afectar eso a los resultados electorales?

-Es cierto que ha habido cambios en muchas agrupaciones y es normal porque responde al proceso de implantación y de madurez que el proyecto está teniendo no solo en Galicia, sino en muchas otras partes de España. Nos fuimos implantando de manera paulatina y creyendo en personas que vengan a aportar y que quieren que la política sea distinta. No creemos que haya sido un problema, sino que lo entendemos como un periodo de aprendizaje y una respuesta nueva a algo que está sucediendo en la sociedad, aunque creemos que en este momento sí estamos preparados para afrontar las próximas elecciones municipales.

- En pasadas convocatorias electorales se criticaba a Ciudadanos que no tuviera un proyecto político diferenciado. ¿Existe ahora?

-Es cierto que se nos ha acusado de eso, pero nos gustaría saber a qué proyecto diferenciado se refieren, porque en los últimos cuarenta años han gobernado esos partidos y no creemos que la situación haya sido tan próspera en esos ayuntamientos como para que hagan gala de sus logros. Si por política nueva entendemos sus formas de actuar, no queremos copiarla porque no nos identificamos para nada con sus proyectos. Llevamos cuarenta años gobernados por dos partidos que tenían la hegemonía y que nunca pensaron que iba a llegar el momento de repartir la tarta, ya que se lo disputaban entre ellos. Ahora se les abre un panorama político nuevo porque han irrumpido nuevas fuerzas y van a tener que prepararse y estar a la altura.

- Pero siempre se les acusa de que al final son la muleta en la que se apoya el PP para seguir gobernando.

-Eso es lo que siempre dice el PSOE u otros partidos como Podemos o el Bloque. Pero el Partido Popular también nos ataca, por lo que recibimos acusaciones a ambos lados. Lo que está claro es que quienes nos apoyan son los ciudadanos, que desde 2015 nos vienen dando la razón en que hace falta otra forma de enfocar la política.