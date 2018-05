Que facer hoxe na Coruña? Axenda de ocio do 17 de maio

►´Agua, azucarillos y aguardiente´

19.00 h. O grupo de teatro Tanxedoira representa hoxe no centro social da Sagrada Familia a obra Agua, azucarillos y aguardiente, dentro do ciclo das fogueiras.

Centro social de la Sagrada Familia

Sagrada Familia, 26

►Fran Mariscal e Ferrán Exceso, en BâBâ Bar

21.30 h. Fran Mariscal e Ferrán Exceso tocan esta noite no BâBâ Bar para presentaren o seu primeiro traballo discográfico, Sálvese quien pueda.

BâBâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

►Sons de hai máis de 2.000 anos

20.00 h. Abraham Cupeiro subirá hoxe ao escenario para interpretar Os sons esquecidos, no que mestura unha orquestra moderna con instrumentos de épocas antigas.

Teatro Colón

A Mariña, 7 A

►Rafalides e Somoza, no Garufa Club

22.00 h. Christos Rafalides, co vibráfono, Roberto Somoza, co saxofón, e Risto Vuolanne co contrabaixo tocarán esta noite no Garfua Club. Entrada: 8 euros.

Garufa Club

Riazor, 5

►Moonshine Wagon, na sala Mardi Gras

21.45 h. Moonshine Wagon leva o seu estilo punk e folk á sala Mardi Gras, logo da súa xira Porca Miseria. Entradas no despacho de billetas: 10 euros.

Mardi Gras

Travesía da Torre, 8