Nova mediana máis estreita en Primo de Rivera

A instalación dunha mediana máis estreita na avenida de Primo de Rivera deu onte un paso máis coa colocación das barreiras do tipo New Jersey que sustitúen a axardinada que existiu nesta rúa. Esta solución deixa más espazo na calzada para a construción do carril bici que percorrerá o camiño entre a avenida da Mariña e a ponte da Pasaxe, polo que a obra era necesaria para o comezo desta actuación, cuxo proxecto foi modificado neste punto para evitar a desaparición das árbores da beirarrúa.