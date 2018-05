¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 20 de mayo

►Retrospectiva de Jorge Castillo

La trayectoria artística del prestigioso pintor pontevedrés entre 1952 y 2017 puede revisarse en esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 2 de junio.

Afundación Cantón Grande, 8

►Obra gráfica de 23 ilustradores gallegos

Ilustrando Galicia 2016-2017 es el título de la muestra que recoge las obras más recientes de creadores gallegos para obras literarias, en su mayoría para niños de 6 a 12 años.

Casa da Cultura Salv. de Madariaga Durán Loriga, 10

►´Historia de la mili´, en el Museo Militar

Una exposición recoge la trayectoria del servicio militar en España desde su creación hasta su aún reciente desaparición. Permanecerá hasta el 24 de junio.

Museo Militar Regional

Plaza de Carlos I, s/n

►Mascotas horripilantes

Bajo la denominación de Creepy Pet Shop, el coruñés que utiliza el seudónimo de Kaiser Wilhem muestra mascotas fantásticas en las que esconde como firma dos armadillos.

Bar 13 Calle Orzán, 113

►This is not an exit´, de Muntean-Rosemblum

Tras su paso por algunas de las salas más prestigiosas del mundo, la nueva exposición de Markus Muntean y Adi Rosemblum llega al MAC.

Museo de Arte Contemporáneo Avenida de Finisterre, 171