Un hombre fallece al caer por una claraboya del Hospital Universitario

Un hombre de unos 70 años y cuya identidad no fue facilitada falleció supuestamente en la noche del domingo al caer de una altura de cuatro metros en el Hospital Universitario tras apoyarse en una claraboya del suelo. El cuerpo tenía un fuerte golpe en la cabeza que presuntamente le causó la muerte y no fue hallado hasta las 08.30 horas de ayer, ya que la caída fue en una zona donde no hay máquinas ni suele pasar personal.

Fuentes del centro sanitario informaron de que para acceder a ese lugar, el hombre rebasó unas vallas protectoras que impedían el paso por motivos de seguridad. El fallecido había acudido al servicio de Urgencias en la noche anterior y, tras ser dado de alta, se dirigió a la zona donde se encuentra la unidad de endoscopias, en la que sufrió el accidente.

La zona de la claraboya está en el acceso a la unidad de endoscopias. Esta y otras claraboyas están rodeadas por unas vallas fijas que impiden acceder a ellas, por lo que el hombre tuvo que traspasarlas por razones que se desconocen. Tras el accidente, fueron colocadas otras vallas móviles.