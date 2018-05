"Hay grupos con jóvenes que tienen ese sentimiento radical por la música del país"

El barítono y compositor Antón de Santiago, "halagado" de pasar a formar parte del instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, pronunciará mañana su discurso de ingreso bajo el título A Coruña na música do Rexurdimento. A Cantiga Lírica Galega. Será miembro de la sección música con el objetivo de "dinamizarla".

- ¿Por qué centrar su discurso en la música del Renacimiento?

-Porque la música ha sido muy importante en A Coruña desde el siglo XIX, incluso diría que desde el XVIII. A partir de la publicación del libro de Rosalía de Castro Cantares Gallegos, la música toma un carácter galleguista que se une a los poetas.

- ¿En qué momento histórico arranca su lectura?

-En el siglo XVIII, cuando ocurren dos cosas muy importantes. Una es que el padre Martín Sarmiento propone que se enseñe el gallego en la escuela. Además, en 1768, llega a A Coruña el cantante italiano Nicola Setaro. Construye un teatro y ofrece ópera. Aquí ya hay arraigo de música culta. Todo esto crea hasta este momento un interés extraordinario por la música que tiene además una base extraordinaria en Galicia que es el folclore.

- ¿Hay una relación entre usted y estos acontecimientos?

-Sí, porque desde que me dediqué a cantar me metí en ese tema. Debuté con un monográfico de cantiga lírica galega interpretando obras de Baldomir y Montes. Lo viví tanto que llegué a presentar un disco en 1991 que se llama No bico un cantar. También compuso canciones para contribuir de alguna manera con todo lo que venía de antes. Además, en 2000 surgió el disco Cantiga lírica galega para fin do Milenio. Sé que podía haber elegido otro tema para el discurso, pero con todo ese bagaje no lo dudé.

- ¿Cómo recibió la noticia de su ingreso en el instituto José Cornide?

-Me llamaron para proponérmelo y, la verdad, me sorprendió muchísimo. Como coruñés, me sentí sumamente halagado y honrado porque en el instituto hay gente muy ilustre. Tuve que decir que sí porque, además, me llamaron para la sección de música. No soy experto, pero la amo profundamente.

- ¿Cree que existía un pequeño vacío en la sección de música de la entidad?

-No. Siempre hubo gente relacionada con la música. Ahora hay un miembro del instituto que vivió su vida profesional en A Coruña, el músico Rogelio Groba. Pero los años pasan y el presidente, Tino Fraga, consideró que alguien podía entrar y dinamizar ese aspecto.

- ¿Ha pensado ya en alguna iniciativa que quiera proponer?

-Sí. Voy a pedir que se le haga un reconocimiento a Ramiro Cartelle, que estuvo relacionado con el galleguismo y la música. Fue pianista y crítico musical. De hecho, fue él quien me propuso debutar con un monográfico de música gallega. Además, propongo que en 2019 se estrene la cantata sobre la Torre de Hércules que se elaboró cuando el monumento fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En aquel momento, la Orquesta Sinfónica de Galicia se comprometió a estrenarla pero no lo hizo. Como el año que viene es el décimo aniversario de la declaración, estaría bien que se estrene esta cantata.

- Para que la ciudad continúe vinculada con la música, ¿es importante la implicación de los jóvenes?

-Por supuesto, pero entiendo que es difícil porque las ofertas para la gente joven son extraordinarias. En casa tienen la televisión, y en la calle, el botellón y las discotecas. De todos modos, veo que hay grupos de baile y música con gente muy joven que tiene ese sentimiento radical de la música del país.

- ¿La formación también es clave para esa continuidad?

-Claro. Las bandas de música han mejorado muchísimo gracias a los conservatorios. Es un avance. Antes era más voluntarioso. Hoy, los chicos saben leer la música y tienen buena técnica de los instrumentos. En ese sentido, la corriente de la música es extraordinaria. Está en buenas manos. Además, aquí hay buenos ejemplos. Tenemos la Orquesta Sinfónica de Galicia, la mejor de España, que tiene mucho nivel. Es un ejemplo a seguir. Eso hace que los niños se fijen y quieran estudiar música. Y la Orquesta Sinfónica tiene también programas didácticos. Esto le da a la música esa sensación de vivir.