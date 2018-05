La Policía Local recupera la Comandancia al encontrarla vacía

La Policía Local de A Coruña ha entrado esta mañana en el recinto de la antigua Comandancia de Obras, okupada desde noviembre de 2016, y ha recuperado las instalaciones para el Ayuntamiento al no haber ninguna persona dentro. Ninguno de los okupas instalados en la antigua Comandancia de Obras desde noviembre de 2016 estaba dentro del recinto esta mañana cuando los agentes municipales han accedido a las instalaciones el día que se agotaba el plazo marcado por el Ayuntamiento de A Coruña para que abandonaran el recinto. Sí han encontrado dentro algunas pertenencias de las personas del colectivo A Insumisa que han okupado la Comandancia. El abogado de los okupas anuncia que recurrirá lo que considera un desalojo pues, según ha explicado in situ, el plazo legal no finalizaba hasta la medianoche.

Entre 20 y 30 personas, miembros de A Insumisa y afines, permanecen en el exterior del recinto, donde agentes de la Policía Local impiden el paso. Ahora los okupas deberán elaborar un listado de las pertenencias y enseres que quieren recuperar del interior de las instalaciones y, según les han explicado los agentes, un camión de mudanzas acudirá para recoger sus cosas.

La presencia policial ha despertado expectación en la zona del Paseo del Metrosidero, adonde además de los efectivos de la Policía Local han acudido cuatro furgonetas de la Policía Nacional se han desplazado al lugar. La mañana ha transcurrido sin incidencias hasta que pasadas las 13.00 horas dos mujeres se han encadenado a la entrada al recinto y se han registrado momentos de tensión.

EL PROCESO

La Policía Local ha acudido hoy a primera hora de la mañana a Comandancia, okupada desde noviembre de 2016 por el colectivo A Insumisa, y los agentes han entrado para comprobar la situación del recinto, donde no había ninguna persona cuando tuvo lugar la inspección. En el lugar permanece un retén de vigilancia de la policía municipal.

La Comandancia de Obras fue cedida por el Gobierno al Concello para albergar el denominado Centro de Producción de Diseño Cidea, una iniciativa del anterior Gobierno local para impulsar la creatividad. El antiguo complejo de talleres, que se encuentra en estado ruinoso, iba a ser restaurado por el Ministerio de Fomento con una inversión de 1,3 millones de euros, con una licitación que se abrió semanas antes de las elecciones municipales de 2015, momento en que también se falló un concurso de ideas para reformar los edificios.

Pero el vuelco en la Corporación coruñesa en los últimos comicios municipales tuvo también consecuencias en el proyecto, ya que Fomento decidió paralizar el concurso para adjudicar las obras ante supuestos errores en el pliego de condiciones. La iniciativa fue sufriendo sucesivas demoras hasta que el ministerio informó que se retomaría a comienzos de 2017.

El abandono del recinto hizo posible la entrada en noviembre de 2016 de un grupo de personas que lo bautizaron como Centro Social Okupado A Insumisa y comenzaron a desarrollar diferentes actividades. El Gobierno local ha buscado durante meses una salida negociada para poner fin a la okupación del recinto. En diciembre de 2017 los okupas de la Comandancia advirtieron al Concello de que lo obligarían a desalojarlos. Por primera vez miembros de A Insumisa se sentaban ante dos concejales del Gobierno local -Xiao Varela y Claudia Delso- en un encuentro en el centro cívico de la Ciudad Vieja y defendían la autogestión de las instalaciones.

Ya en marzo de este año el Ayuntamiento iniciaba el proceso para expulsar a los okupas de Comandancia. El Concello dio entonces diez días a los miembros de A Insumisa para presentar alegaciones, como señala la ley de patrimonio público, y les advirtió de que podría recurrir a la policía si se oponían a abandonar las instalaciones. A mediados de abril miembros de A Insumisa mantenían que no se irían de las naves de la antigua Comandancia de Obras y que esperarían un desalojo. Hoy la Policía Local de A Coruña no ha encontrado a nadie dentro del recinto de la antigua Comandancia cuando se agotaba el plazo señalado por el Concello para su desalojo.