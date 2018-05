La ruta incierta del autobús

El contrato del autobús urbano está en un cruce de caminos. El Concello decidió extinguir la concesión con Tranvías en 2016 para adaptarla a la normativa comunitaria, a la que ahora también acude para buscar una rebaja del billete y cambios en las condiciones del servicio, a los que la empresa afirma que no tiene derecho hasta finalizar la concesión.

▶¿Cómo nace la concesión actual? Tranvías es concesionaria desde diciembre de 1986. Fue una adjudicación directa. El Pleno acordó unificar todas las líneas de las que era ya titular en una única concesión, con una duración de 38 años (hasta 2024). La adjudicación se formalizó en un convenio suscrito por el Concello y la empresa.

▶¿Cómo se calcula el precio del bus? Quedó regulado con el convenio de 1986, un reglamento interno del mismo año y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales de 1955. Así nace la célebre "fórmula polinómica", que calcula la tarifa anual en función el IPC, el precio de la gasolina, la amortización de los buses, el salario de los trabajadores y otros gastos. El resultado siempre ha sido al alza, salvo los últimos cuatro años, congelado (1,30 billete general). En plena crisis, el billete subió de 1,10 a 1,16 en 2011; de 1,16 a 1,20 en 2012; y de 1,20 a 1,27 en 2013. En el caso de los bonos, el Concello aporta la parte que se subvenciona del billete. Si el viaje con bonobús es de 0,85, las arcas municipales le dan 0,45 por viaje a Tranvías, que siempre cobra 1,30. Igual con los bonos de estudiantes, desempleados, discapacitados y universitarios.

▶¿Cuándo expira la concesión? Según la adjudicación sin concurso en 1986, finaliza el último día de 2024. Sin embargo, el Concello anunció en noviembre de 2016 que daba por extinguido el contrato, un acuerdo que formalizó en una junta de gobierno que también aprobó prorrogar el servicio dos años, hasta noviembre de 2018, para darse tiempo a tomar una decisión sobre el futuro del servicio y, si procediese, a convocar un concurso. Alegaba el Ejecutivo que el contrato nunca se adaptó a la normativa europea de 2009, que dicta que las concesiones otorgadas sin concurso no pueden prolongarse más allá de tres décadas. En sus alegaciones, Tranvías dice que esos 30 años tendrían que contarse a partir de 1996, año en el que se modificó la concesión para que la empresa gestionase el tranvía turístico. Tranvías ha llevado la decisión al juzgado.

▶¿Solo se ha revisado el tiempo de la concesión? El Concello encargó un informe a especialistas de la Universidad, entregado en octubre de 2017. El objetivo era determinar, de acuerdo con la normativa europea de 2009, cuál sería el beneficio que tendría que tener la concesionaria de los buses urbanos de cara a la redacción de los pliegos de un nuevo concurso. Analiza concesiones y licitaciones de otros municipios para llegar a un método de cálculo de dicho "beneficio razonable".

Un mes después, la Asesoría Jurídica emite un informe en el que sostiene que, además de adaptarse a la normativa europea respecto a la duración de la concesión, hay que ajustarse a la normativa sobre las compensaciones que recibe Tranvías del erario público, ya que pueden ser consideradas ayudas de estado ilegales. En diciembre, el área municipal de Hacienda aplica las alternativas de cálculo de la UDC y concluye que Tranvías ganó entre un 3,7 y un 4,8 millones por encima de lo que debería. La Asesoría Jurídica añade que, para adaptarse a la normativa europea, o bien se adaptan las tarifas para reducir esos márgenes o hay que informar a la Comisión Europea para que decida si las compensaciones que recibe Tranvías son compatibles con el Tratado.

▶¿Cómo se posiciona Tranvías? El Concello le da traslado del informe de Asesoría Jurídica. Tranvías replica que no están fuera del marco legislativo europeo y que "los principios de la irretroactividad de la legislación y la seguridad jurídica impiden" cambiar la concesión y revisar las tarifas. Se escuda en que el Ayuntamiento ha admitido durante 25 años esta situación sin hacer nada y defiende que solo se pueden cambiar las condiciones del contrato cuando este acabe. Advierte de que "una modificación unilateral del actual contrato supondría un incumplimiento del mismo y conllevaría las correspondientes consecuencias judiciales y las indemnizaciones pertinentes".

▶¿Qué alternativas ve el Concello? Parte de que su primera decisión sobre la concesión está judicializada y a la espera de una sentencia. Ve "posible" que el juez coruñés que estudia el caso pida un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la interpretación que deba darse a la extinción de los contratos sin concurso público a los 30 años de firmarse. Ve dos caminos. Uno, proseguir con la licitación anunciada y abrir a otras empresas la posibilidad de gestionar el bus en A Coruña. Dos, solicitar a la Comisión Europea (CE) permiso para continuar con el actual contratista hasta 2024 para "evitar las consecuencias jurídicas y económicas indebidas" en el caso de que el TJUE dictamine en contra de la decisión tomada. La CE podría dictaminar si las compensaciones recibidas por Tranvías pueden ser consideradas "ayudas de Estado" no adaptadas al reglamento comunitario e incluso su devolución. El Concello dice que solo lo haría en el caso de que las tarifas no se adaptasen. El Gobierno local no plantea por el momento entre sus alternativas la municipalización.

▶¿Qué dice Competencia? Ante las dudas, el Concello pide su opinión a la Comisión Nacional de Competencia, que concuerda que el convenio no está adaptado a la normativa europea y que ha de revisarse, además de remitirse a la CE por si se ha estado cometiendo una ilegalidad en la compensación a Tranvías. Concuerda en que hay un exceso de beneficio para la concesionaria, amparado en un contrato que cubre sus pérdidas y solo calcula sus tarifas al alza. Dice que la adaptación a la normativa europea no puede ser solo a través del ajuste de los ingresos de Tranvías, sino que se debe ir más allá y revisar los parámetros sobre los que se calculan.

▶¿Bajará el billete del bus? Con el dictamen de Competencia en la mano, el Gobierno local pretende una rebaja en las tarifas del bus para ajustar la compensación de Tranvías a las leyes comunitarias. El alcalde afirma que buscan la fórmula para hacerlo. En una primera propuesta, expresada a Competencia, planteaban bajar el billete a 1,10, hacer gratuitos los viajes de menores de 13 años y todos los transbordos. Es una propuesta inicial que podría cambiar durante el pulso con la Compañía de Tranvías.