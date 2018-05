Vecinos del Agra do Orzán ven innecesario el cambio del cruce de la ronda de Outeiro

La decisión municipal de encargar un estudio sobre la posibilidad de establecer una nueva ordenación del tráfico en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Finisterre suscita la sorpresa del colectivo vecinal del Agra do Orzán y de la asociación de comerciantes de la calle Barcelona, que consideran que esta intersección no genera problemas para la circulación en el barrio. El Ayuntamiento encarga el análisis sin ninguna alternativa como punto de partida, que saldrá del estudio, aunque el hecho de que el Gobierno local del año 2007 hubiera propuesto construir un túnel en este lugar lleva tanto a vecinos como a comerciantes a rechazar de plano una solución de este tipo.

"No es un cruce que se pueda entender hasta ahora como conflictivo", señala Ricardo Seixo, presidente de la asociación de vecinos del Agra do Orzán, para quien tras la apertura de la tercera ronda el tráfico en la ronda de Outeiro es "mucho menor y las demoras ahora son insignificantes". Seixo considera que los únicos problemas se generan cuando hay partidos de fútbol en Riazor, lo que refrenda al afirmar: "Vivo ahí y recuerdo que hace años que no se producen atascos".

La asociación de vecinos sí abordó en cambio la posibilidad de aprovechar el descenso del tráfico en la ronda de Outeiro para tratar de humanizarla a su paso por el Agra do Orzán mediante la plantación de árboles y la creación de una alameda a lo largo de las aceras.

"Ese cruce está desahogado, hay más conflicto en el de la avenida de Arteixo", opina José Manuel Castro, presidente de la asociación de comerciantes de la calle Barcelona, quien asegura no oír quejas sobre esta intersección, aunque admite, al igual que Seixo que los días de partido en Riazor se producen aglomeraciones, pero que se extienden a otros puntos de la ciudad.

La opción de retomar la idea del túnel es desechada por ambos. Para Seixo, "en este momento una obra de esa magnitud no se justificaría de ningún modo", ya que estima que "no hay necesidad de un túnel para agilizar el tráfico" y que hay otras actuaciones "mucho más prioritarias" en el barrio.

"Un túnel ya lo intentó Paco Vázquez y nos opusimos todos", recuerda el presidente de los comerciantes, para quien esa infraestructura es "inviable" y además "deshumanizaría la zona porque crearía una vía rápida y nos separaría de O Ventorrillo". Castro destaca que en 2007 llegó a realizarse una manifestación en contra del túnel, del que dice: "Si entonces era malo, ahora sería peor porque afectaría más al comercio".

VIADUCTO DE RONDA DE NELLE

Sobre el proyecto de eliminación del viaducto de la ronda de Nelle, Seixo advierte de que debe escucharse a los vecinos y que habrá que analizar si pueden surgir problemas. "Es cierto que bajó el tráfico, pero hay que ver si tanto como para hacer un cruce con semáforos", comenta el dirigente vecinal, para quien "si es posible, es lógico que se tire" el viaducto, al que califica de "incordio para los vecinos porque pasa a la altura de las ventanas y es un foco de contaminación y ruido".

Castro manifiesta que no aprecia menos tráfico en el cruce de la ronda de Nelle con la avenida de Finisterre, por el que circula a diario, por lo que desconoce si es factible su eliminación, aunque admite que sería "estupenda". Para el portavoz de los comerciantes, el viaducto "tiene mortificados a los que viven allí". mientras que el comercio a ambos lados del paso "está muerto, a pesar de que lo limpiaron y pusieron más alumbrado".