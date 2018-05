Lisa LeBlanc suspende su concierto en el MAC

La cantante Lisa LeBlanc no actuará mañana en el Museo de Arte Contemporáneo. La canadiense ha suspendido su actuación en el centro museístico, donde iba a presentar su último trabajo Why you wanna leave, runaway queen? como parte del ciclo Vello Raro Novo. Quienes adquirieron las entradas para su concierto pueden recuperar el importe acudiendo a los puntos donde realizaron la compra.