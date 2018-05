The Limboos, Morgan y Nathy Peluso se unen al Noroeste

The Limboos.

La 32 edición del Noroeste Estrella Galicia continúa sumando nombres a su cartel de actuaciones. The Limboos, Morgan, Nathy Peluso, Laetitia Sadier y Marem Ladson son las cinco nuevas confirmaciones de este festival, que convertirá A Coruña en un escenario para sus conciertos entre el 7 y el 12 de agosto. San Nicolás, la Plaza de las Bárbaras o el parque del Paseo de los Puentes serán algunos de los puntos en los que sonará la música como parte del ciclo de actuaciones, que ha anunciado ya a más de 20 de sus participantes.

Precisamente a la plaza de San Nicolás será a donde llegue toda la fuerza del rythm and blues de The Limboos. La banda pondrá allí el cierre de oro a la primera jornada de conciertos el martes a las 23.15 horas, haciendo sonar sus influencias góspel, soul y swing con los temas de sus dos trabajos más aplaudidos, Space mambo y Limbootica! Al día siguiente, el miércoles 8, el jazz continuará de la mano de Nathy Peluso. La artista argentina realizará su electrizante directo a las 21.30 horas en la Plaza de las Bárbaras, donde compartirá el R&B, el hip hop y los ritmos caribeños de su último álbum, La sandunguera.

Con apenas 19 años, Marem Ladson será la encargada de amenizar una de las sesiones matinales del festival con su disco debut, con el que pondrá banda sonora a la autoafirmación y el paso a la vida adulta. Su pop, que la artista combina con aires rock y folk, lo complementará la fundadora de la banda de los 90 Stereolab, Laetitia Sadier, que llegará junto a su formación Source Ensemble para interpretar en la ciudad Find me finding, su trabajo en solitario más reciente.

Una de las mejores voces actuales del pop-rock español, Nina de Juan, cerrará el Noroeste el domingo. El parque del Paseo de los Puentes ha sido en lugar escogido para que la artista presente Air, el álbum que lanzaba hace dos meses con su proyecto Morgan. El grupo se suma al cada vez más extenso cartel del festival, en el que actuarán también Ana Curra, Bea a de Estrella, BFlecha, Carla Green & The Demons, Christina Rosenvinge, Dona Rosa, Glitchgirl, Group A, María Arnal i Marcel Bagés, Mordem, Rocío Márquez, The Big Lis Gumbo Band, The Lákazans y Wondermind.