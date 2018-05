La cadena NH se lo piensa

La cadena NH no lo tiene claro. Justo cuando la subasta por el alquiler del edificio del hotel Atlántico acaba de comenzar. La dirección regional de la compañía hotelera se reunió ayer con los trabajadores del alojamiento ubicado en los jardines de Méndez Núñez para explicarles la situación y desvelar que la empresa ve "excesivo" el millón de euros anual que pide el Concello, propietario del inmueble.

El actual contrato con Parisiana, empresa concesionaria, finaliza el próximo 21 de agosto, y con él la gestión del NH. En un principio, la dirección del hotel trasladó a los empleados su interés por participar en la puja del arrendamiento, con un precio de salida de un millón de euros y una duración máxima de 20 años.

Sin embargo, ayer cambió el panorama. Fue la dirección regional del NH la que explicó a los trabajadores que la cadena considera "excesivo" el precio de salida de la puja. "Les parece mucho dinero. Además, cuentan con que habría que hacer reformas", explica el delegado de Comisiones Obreras (CCOO), Juan José Souto, presente en dicha reunión.

El informe económico realizado para sacar a subasta el alquiler del inmueble revela la existencia de problemas en las instalaciones del hotel, una serie de reformas que supondría una inversión de al menos un millón de euros. Estas obras, no obstante, no le serán exigidas al nuevo arrendatario en las bases de la subasta.

"Una vez vieron el pliego de condiciones, lo estudiaron y hoy -por ayer- nos dijeron que un millón de euros por el alquiler es mucho. Si el precio baja, hablaríamos de otra cosa", expone Souto.

El ambiente de "intranquilidad general" que se generó entre los trabajadores cuando se conoció la intención del Concello de sacar a subasta el alquiler del edificio del hotel Atlántico ha ido disminuyendo. "El director regional ha sido muy familiar, nos explicó la situación y tranquilizó a los trabajadores", revela el delegado de Comisiones Obreras.

Otro de los temas a tratar en la reunión de ayer fue la subrogación de la plantilla, una demanda del personal. "Nos han dicho que por ley, la nueva empresa debe subrogar los contratos de los trabajadores casi de forma obligatoria. Eso nos tranquiliza porque, aunque no sea un NH, podremos seguir trabajando aquí", dice Souto. El Concello argumentó esta semana que no puede exigir la subrogación en el nuevo contrato por ser "un alquiler". "La relación entre la empresa que sale y la que entra no puede ser regulada por la Administración local", según fuentes municipales.

En el pliego de condiciones, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, sí se incluyen condiciones sociales que obligan al nuevo arrendatario a "mantener el número de trabajadores [actualmente 41] equivalente a los que figuran en la plantilla del NH".

Los interesados tienen ahora hasta el miércoles 13 de junio para presentar las ofertas para adquirir el alquiler del edificio del hotel Atlántico por un máximo de 20 años. El actual contrato con la concesionaria Parisiana, que tiene arrendado el inmueble a la cadena NH Hoteles hasta el 21 de agosto, tuvo una vigencia de 50 años con un precio anual de 2.500 euros. Con el nuevo contrato, la renta anual sube al millón de euros, aunque con IVA el precio es de 1,2 millones de euros.