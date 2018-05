Las obras de reforma, pendientes de Fomento

El concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, explicó ayer que todo está listo para que comiencen las obras de reforma en las dependencias de la antigua Comandancia aunque falta una firma, la de un técnico de Fomento, que todavía no se ha designado. El ministerio no contestó ayer a este diario sobre cuándo se hará efectivo este nombramiento para desbloquear el inicio de los trabajos aunque aseguró que hablará con la empresa para que empiece a trabajar "lo antes posible". El desalojo del Centro Social Okupado A Insumisa el miércoles no ha dado paso al comienzo inmediato de la rehabilitación del inmueble, cuyo plazo legal de inicio expira en julio. Desde que el Concello entró en las instalaciones intentó en varias ocasiones y por varios medios que su petición de que un técnico de Fomento firmase el acta de replanteo se formalizase, aunque ninguna de estas comunicaciones recibió respuesta.

"Todo lo demás está listo, incluso la contrata se personó en la obra para empezar", dijo ayer Varela aunque admitió también que, sin esa firma, no se puede hacer la conversión de A Insumisa a las Naves do Metrosidero. El alcalde, Xulio Ferreiro, alertó ayer de que "no es un buen momento" para que se frene la reforma, ya que el Concello tendría que estar protegiendo el inmueble para que nadie volviese a ocuparlo y porque es necesario "pasar a la siguiente fase" y que el edificio tenga un nuevo uso.