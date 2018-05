Marcha contra las pujas de las parcelas del campo da Estrada y el Finisterre

La Comisión Aberta en Defensa do Común ha organizado hoy una marcha cívica para pedir la suspensión definitiva de las pujas de los terrenos de Defensa en el campo da Estrada y el hotel Finisterre. La ruta, en la que han participado alrededor de 150 personas, partió de Puerta Real y terminó en A Maestranza. Delante del hotel Finisterre los asistentes realizaron una parada para escuchar las reflexiones de Xosé Luis Martínez, miembro de la comisión y profesor de la Escuela de Arquitectura. "A Coruña, non se vende", "non, non, non a especulación", "devolución gratuita" o "ese peiraos son da Coruña" son algunas de las consignas que gritaron los manifestantes. Con esta iniciativa, Defensa do Común también ha reivindicado la ejecución de un acuerdo plenario aprobado en abril de 2016, en el que se acordaba la devolución gratuita al Ayuntamiento de los terrenos del Ministerio de Defensa. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja, Pedro Roque, leyó un manifiesto al finalizar la marcha cívica.

El colectivo entregará a todos los grupos municipales una propuesta de moción para el pleno de junio para demandar a Defensa la paralización definitiva de la puja o venta directa de las parcelas del campo da Estrada, reiterar la oposición y venta del hotel, mediante puja, "que solo interesa a los intereses privados" y proseguir con el procedimiento de consulta popular, "tal y como fue aprobado en el pleno del 6 de marzo de 2017". Los organizadores de la iniciativa también recaudaron fondos en urnas de cartón para continuar con las acciones reivindicativas. En la anterior concentración los asistentes donaron unos 800 euros.