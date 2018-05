La Marina que nunca llegó a ser

Hace una década el Concello y el Puerto negociaban un convenio para modificar el proyecto de reforma de La Marina que había ganado el arquitecto José González-Cebrián Tello. Finalmente, el Gobierno local del PSOE no llegó a ejecutar el plan ganador del concurso y cuando el PP llegó a la Alcaldía en 2011 optó por convocar otro certamen para incluir sus propuestas, entre las que figuraban la construcción del túnel. La propuesta inicial planteaba un aparcamiento subterráneo y soterrar el tráfico.

El propio ganador del proyecto reconocía hace diez años que las obras no se empezaban porque no existía presupuesto, mientras que el Ejecutivo dirigido por Javier Losada argumentaba que no el plan no se ejecutaba debido a un muro centenario del puerto para después rectificar y achacar el retraso a trámites burocráticos con la Autoridad Portuaria. El coste de la obra de urbanización -sin contar la construcción del aparcamiento, el centro comercial y el restaurante; que correrían a cargo de las empresas concesionarias de su gestión- ascendería a los 13,63 millones de euros, según los cálculos del autor del proyecto. El Gobierno municipal y la Autoridad Portuaria, al retrasarse el proyecto inicial acordaron, en 2008, realizar una reforma provisional de la zona.

Finalmente, el coste de la remodelación de O Parrote y la Marina ejecutada por el Gobierno del PP e inaugurada en 2015, meses antes de las elecciones municipales, fue de 53,4 millones de euros, de los que 22 fueron aportados por la constructora Copasa, adjudicataria del aparcamiento de O Parrote. Concello, Xunta y Autoridad Portuaria financiaron el resto, unos 31,4 millones. El proyecto suscitó las críticas de los vecinos e incluso del Colegio de Arquitectos porque consideraban el gasto innecesario en época de crisis económica.

La nueva Marina ha transformado el centro de la ciudad y la movilidad. Los túneles realizados tienen constantes filtraciones atribuidas por los críticos con la obra a las prisas por ejecutarlos y ser inaugurados antes de las elecciones. La falta de zonas verdes también fue muy criticada por entidades vecinales.