Medio siglo en busca de modelo comarcal

Nadie duda de la existencia de un entorno metropolitano alrededor de la ciudad de A Coruña, pero cincuenta años después de que se presentara la primera propuesta para articularla desde el punto de vista funcional y administrativo, todas las iniciativas desarrolladas desde entonces han fracasado. La falta de acuerdo entre los municipios y los partidos políticos, la mayor parte de las veces motivado por la lucha partidista, ha derivado en que los sucesivos modelos se hayan ido a pique. Así pasó con La Ciudad de las Rías y luego con la Mancomunidad de Municipios. El Consorcio As Mariñas nunca consiguió la adhesión de A Coruña y el Área Metropolitana no logró hasta ahora el suficiente consenso para reclamar a la Xunta la gestación del proyecto

El próximo 10 de agosto se cumplirán cincuenta años del lanzamiento de la primera propuesta metropolitana realizada para A Coruña, que fue además una de las primeras de España, donde en 1968 este tipo de iniciativas suponían una novedad absoluta. Transcurrido ya medio siglo desde que el arquitecto Andrés Fernández-Albalat planteó crear La Ciudad de las Rías, los problemas de integración que existían en aquel momento no solo persisten, sino que además se han agravado por la falta de coordinación en la planificación entre los municipios del entorno de la ciudad, mientras que las diferencias políticas han impedido poner en marcha una solución eficaz tanto con la Mancomunidad de Municipios, el Consorcio As Mariñas o la aún inexistente Área Metropolitana.

La Diputación, que abanderó el proyecto de Fernández-Albalat en 1968 tuvo que reorientarlo al comprobar que la legislación española de la época impedía llevarlo a la práctica sin unas inversiones multimillonarias. Y es que el diseño inicial de La Ciudad de las Rías planteaba unas propuestas que harían necesarias unas expropiaciones de terrenos masivas y la construcción de unos grandes puentes para atravesar las rías de Betanzos y Ares, por lo que el organismo provincial optó por introducir modificaciones que hicieran posible su aplicación.

Las resistencias surgieron entre los alcaldes de unos municipios a los que se les establecía desde una órbita ajena una determinada planificación urbanística, en una época además en la que esta regulación era poco más que inexistente. Otro problema que surgió en aquel momento y que sigue latente es el de las rivalidades y desconfianzas entre los poderes locales. Ferrol vivía entonces una época de esplendor gracias a la pujanza de su industria naval y la presencia en su puerto de una gran base de la Armada, por lo que veía con recelo un proyecto que en buena parte giraría en torno a la capital provincial.

Eso llevó a que finalmente en 1975 sus autoridades locales decidieran abandonar la iniciativa, que acabó convertida en líneas directrices para la elaboración de planes generales de urbanismo de cada uno de los municipios implicados, aunque ni siquiera esta salida al proyecto tuvo una aplicación adecuada. Pese a la enorme repercusión mediática que La Ciudad de las Rías tuvo en el momento de su gestación y a la innovación que representaba no solo para la España franquista, sino para la Europa de la época, su planteamiento acabó diluido, a lo que también contribuyó la crisis económica que se inició a mediados de los setenta.

Hubo que esperar a 1983 para que la comarca de A Coruña viera nacer otro intento de coordinación entre las localidades de su entorno, la Mancomunidad de Municipios, aunque esta surgió lastrada por la concepción política que el alcalde Francisco Vázquez tenía del papel de la ciudad en el contexto comarcal. Los otros ayuntamientos que integraban el organismo quedaban supeditados totalmente a las decisiones que tomara el de A Coruña, que no solo tenía mayoría en el pleno, sino que además ocupaba la presidencia de forma permanente. Pese a los intentos del resto de alcaldes por tomar parte en el diseño de las actuaciones y en el control de servicios que como el abastecimiento de agua se prestaban a toda la comarca desde A Coruña, sus intentos fueron en vano.

Y ello a pesar de que a mediados de los ochenta el color político de los ayuntamientos de esta zona era casi el mismo. El PSOE no solo gobernaba en la capital provincial, sino en Arteixo, Culleredo, Cambre, Carral, Betanzos y Cerceda. Oleiros, con Alternativa dos Veciños, además de Sada, Abegondo y Bergondo con Alianza Popular, eran las únicas localidades en las que los socialistas no se imponían, lo que no evitó el desacuerdo para que el ente comarcal fuese operativo.

El bloqueo en el que acabó sumida la Mancomunidad llevó a que con el paso del tiempo se produjese su desaparición de hecho, ya que su última reunión se realizó en 2000, aunque el organismo pervivió, solo de manera formal, hasta el año 2012, fecha en la que los alcaldes de estos ayuntamientos resolvieron acabar con la ficción y darlo por liquidado.

Cuando se tomó el acuerdo de disolver la Mancomunidad, los ayuntamientos de la comarca llevaban ya doce años trabajando en común con otro modelo de cooperación: el Consorcio As Mariñas, en el que se integraron Arteixo, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada. El medio ambiente, los servicios sociales y el turismo son las políticas que estos municipios gestionaron de forma conjunta a partir de 2000, aunque sin la participación de A Coruña, donde Francisco Vázquez seguía gobernando de espaldas a la realidad metropolitana, que se acrecentaba día a día.

A pesar de la negativa a la integración en el consorcio, en la práctica las relaciones entre la ciudad y su entorno eran múltiples, ya que no solo el abastecimiento de agua era proporcionado por la empresa municipal coruñesa, sino que la gestión de los residuos también era prestada por la misma concesionaria y la recogida de los mismos llevada a cabo por la misma empresa que lo hacía en la ciudad. Con el paso del tiempo y la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Bens, la vinculación aún creció más, ya que los municipios que vierten sus aguas a la ría crearon una empresa para gestionarla.

La inesperada marcha de Vázquez de la Alcaldía coruñesa en 2006 y la formación de un Gobierno local en 2007 con presencia del BNG -decidido partidario de la cooperación metropolitana- abrieron la posibilidad de que la ciudad se integrase en el Consorcio As Mariñas. Javier Losada llegó a anunciar en 2008 que A Coruña formaría parte de esa entidad en el plazo de un año pero, llegado el momento, la incorporación no se produjo. Los socialistas seguían viendo con reticencia compartir con otros gobiernos municipales las decisiones sobre materias clave para el futuro de la ciudad, por lo que mantuvieron el aislamiento que había caracterizado el mandato de Francisco Vázquez.

Las elecciones municipales de 2011 dieron la victoria al Partido Popular en los municipios de A Coruña, Arteixo, Abegondo, Cambre, Sada y Carral, lo que dejaba a esta formación en una situación inmejorable para poner en marcha un nuevo proceso metropolitano. La aprobación en abril de 2012 de la ley autonómica que creaba el Área Metropolitana de Vigo pudo haber sido aprovechada por el PP coruñés para seguir su estela, pero el alcalde Carlos Negreira lo rechazó.

"Cada área tiene que tener su modelo", manifestó entonces el regidor, quien defendió el establecimiento de pactos entre el Concello coruñés y el Consorcio As Mariñas sobre temas de interés conjunto. El propio presidente del consorcio y alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, siguió los mandatos del PP y se manifestó a favor de "la puesta en marcha de servicios para mejorar y para abaratar, no de crear más administraciones con gastos que son, en estos momentos, innecesarios".

Durante ese mandato, A Coruña y el consorcio tuvieron que enfrentarse a un conflicto con la planta de tratamiento de residuos de Nostián por la revisión de los precios, ya que los ayuntamientos de la comarca llegaron a dejar de pagar por el reciclaje al considerar que no se realizaba. También reclamaban participación en las decisiones sobre esa instalación, que finalmente no consiguieron.

El cambio experimentado por la legislación sobre las administraciones locales obligó a los consorcios municipales a decidir su transformación en mancomunidades o su adscripción al ayuntamiento más poblado. En el de As Mariñas, la primera opción fue la de hacer renacer la mancomunidad, aunque sin la presencia de A Coruña, pero ya en ese momento el alcalde de Arteixo expresó su voluntad de abandonar el consorcio ante su intención de gestionar de forma independiente la recogida de los residuos.

El acceso a la Alcaldía coruñesa de Marea Atlántica y la pérdida del PP de los ayuntamientos de Sada y Cambre dieron un nuevo vuelco a la situación en 2015. El nuevo Gobierno local coruñés se marcó como objetivo prioritario la creación del Área Metropolitana, para lo que ya en diciembre de ese año Xulio Ferreiro se reunió con sus colegas de la comarca para poner en marcha esa idea.

En octubre de 2016 A Coruña, Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Oleiros y Sada firmaron la llamada Declaración de María Pita, que a lo largo de los meses siguientes fue ratificada por los plenos de esos ayuntamientos y de dos cuyos alcaldes, del Partido Popular, no la habían suscrito, Abegondo y Carral, aunque Arteixo, también del PP, siguió al margen de la iniciativa. La fuerte apuesta coruñesa por este proceso hizo que Oleiros descartase entonces revivir la mancomunidad y por adscribir el Consorcio As Mariñas a su ayuntamiento hasta la creación del Área Metropolitana, decisión que generó tensiones con el resto de municipios de la comarca.

Para gestar el nuevo organismo, los alcaldes crearon una mesa de trabajo que efectuó ya varias reuniones, también se constituyeron cinco mesas sobre políticas sectoriales para la comarca y se llevó a cabo un proceso participativo en todos los municipios para recabar opiniones de la ciudadanía y los colectivos sociales. También se elaboró un análisis jurídico sobre el modelo de gobierno de la nueva entidad a cargo de expertos en legislación, pero el paso más trascendente, la solicitud por parte del Concello coruñés a la Xunta de la creación de la ley del Área Metropolitana, sigue pendiente hoy en día.

Y ello porque no solo el PP mantiene su tradicional desconfianza a un órgano administrativo que se atribuiría importantes competencias políticas en la segunda zona más poblada de Galicia, sino porque el PSOE coruñés decidió oponerse, dentro de los vaivenes de su relación con Marea Atlántica. Marea evita llevar este asunto al pleno hasta contar con el respaldo de los socialistas, que justifican su negativa en la discrepancia sobre el modelo de área, aunque sus compañeros de partido en la comarca son decididos partidarios de impulsarla.

Estas diferencias intentaron ser corregidas por los socialistas mediante la apuesta por poner en marcha un órgano de gestión del transporte metropolitano como germen del futuro organismo de gobierno de la comarca. Marea respaldó la propuesta en aras de conseguir un impulso al proyecto, pero sigue sin contar con el apoyo del PP, cuyos tres alcaldes no participan en las reuniones a las que asisten sus homólogos. Los populares tratan además de derivar el debate hacia cuáles deben ser los límites del área metropolitana, que reclaman de mayor tamaño que lo que pretenden el resto de ayuntamientos.

Al haberse convertido este asunto en un escenario más de la confrontación partidista, la proximidad de las elecciones municipales hace casi imposible llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas antes de esos comicios, teniendo en cuenta además que el PP de Núñez Feijóo ha señalado la Alcaldía como objetivo prioritario de la cita.