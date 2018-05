El patio "más humanizado"

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Mar do Orzán del colegio Eusebio da Guarda busca un patio "más humanizado" que se llene de color y espacios verdes. Así lo transmiten sus miembros a través de la página web en la que explican el proceso. El próximo paso es la instalación de jardines verticales en ciertos puntos del espacio de recreo que se encuentran vacíos. Jorge Prieto, padre de dos alumnas del centro, lidera la iniciativa. "Me dedico al mantenimiento de jardines y las madres, preocupadas por este tema, me pidieron ayuda", explica.

Prieto propuso al AMPA la instalación de jardines verticales, es decir, muros vegetales que reverdecen las paredes y aprovechan el espacio. "Como no hay demasiado sitio es la mejor opción", apunta. La actividad está siendo desarrollada por los alumnos de quinto y sexto de Primaria. El pasado 7 de mayo comenzó esta acción creativa para las familias del centro escolar. El objetivo no es solo decorar el patio sino que los niños se impliquen.

"Aprovechamos la idea para reciclar. Los niños tiene que traer envases de plástico para ponerlos en las verjas. Ahí irán colocadas las plantas", manifiesta el encargado de la instalación, que explica que es una forma de que los niños "estén en contacto con el medio ambiente". "Queremos abrirles los ojos", agrega. No es la única actividad que el Mar do Orzán desarrolla en este sentido. Los alumnos se encargan de pintar las paredes del patio para darles color con la ayuda de un artista. "Es un proyecto de las madres que ha sido financiado por la Diputación", cuenta el presidente del AMPA, Tomás Valente. Los encargados son los estudiantes de tercero y cuarto Primaria.