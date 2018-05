Una ruta para recuperar la ciudad

" A Coruña, non se vende", " non, non, non a especulación", " devolución gratuita" o " ese peiraos son da Coruña" son algunas de las consignas que gritaron los alrededor de 150 asistentes a la marcha cívica organizada ayer para pedir la suspensión definitiva de las pujas de los terrenos de Defensa en el Campo da Estrada y el hotel Finisterre. "Por encima de los supuestos derechos de Defensa están los derechos históricos de A Coruña y no estamos dispuestos a pagar por recuperar esos terrenos para uso público porque siempre fueron nuestros, de la ciudad, y porque A Coruña no se vende", subrayó la expresidenta de la Asociación de vecinos de la Ciudad Vieja, Rosa Quiroga, durante su intervención al finalizar la marcha. Quiroga encabezó la protesta junto al actual representante del colectivo, Pedro Roque, y a uno de los portavoces de la Comisión Aberta en Defensa do Común, Manuel Monge.

La manifestación comenzó en Puerta Real a las 12.30 y terminó en A Maestranza, donde los organizadores colocaron sobre las vallas tiras de papel de colores que simulaban olas. Sobre ellas, los asistentes escribieron con tizas sus reclamaciones, entre las que se podía leer Cesión gratuita y uso público. Durante el trayecto realizaron algunas paradas, una de ellas enfrente del hotel Finisterre, donde Xosé Luís Martínez, miembro de la comisión y profesor de la Escuela de Arquitectura, dio una charla sobre la historia de los muelles. El tráfico de la zona no fue cortado, por lo que algunos autobuses tuvieron que esperar unos minutos hasta que los manifestantes, a petición de la Policía Local, les abrieron paso.

Defensa do Común también reivindicó la ejecución de un acuerdo plenario aprobado en abril de 2016, en el que se acordaba la devolución gratuita al Ayuntamiento de los terrenos del Ministerio de Defensa.

El colectivo entregará a todos los grupos municipales una propuesta de moción para el pleno que se celebrará el próximo mes de junio para demandar a Defensa la paralización definitiva de la puja o venta directa de las parcelas del campo da Estrada, reiterar la oposición y venta del hotel, mediante puja, "que solo interesa a los intereses privados" y proseguir con el procedimiento de consulta popular, "tal y como fue aprobado en el pleno del 6 de marzo de 2017". Los organizadores de la iniciativa también recaudaron durante la marcha fondos en urnas de cartón para continuar con las acciones reivindicativas. En la anterior concentración los asistentes donaron alrededor de 800 euros.