Sorpresa en San Vicente de Elviña por una protesta policial

Los vecinos de San Vicente de Elviña no salían de su asombro cuando, la pasada semana, vieron cómo miembros de la Policía Local desplegaban una pancarta sobre la pasarela próxima que atraviesa la avenida de Alfonso Molina. No porque rechacen sus reivindicaciones, sino porque ellos se han subido al viaducto durante años para protestar por la situación de desamparo en la que viven por la construcción del parque ofimático. Y es que, recordó la plataforma Elviña non se vende, muchas veces fueron desalojados del puente por efectivos policiales con el argumento, dicen, de que no era segura.