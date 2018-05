El Concello cuestiona por qué se fue la Policía Nacional de A Insumisa

El alcalde, Xulio Ferreiro, ha puesto en cuestión la actuación de la Policía Nacional en el desalojo del Centro Social Okupado A Insumisa el pasado miércoles.

"La Policía Local comprobó que el local estaba vacío, no hizo falta desalojarlo porque no había nadie dentro, las fotografías del informe policial indican que estaba recogido y que prácticamente no quedaban enseres dentro y eso llevó a la Policía Local a entender que el abandono había sido voluntario. Desde la Jefatura de la Policía Local se decidió que se quedase la Policía Local en el lugar. Después se comunicó, a través de los mandos policiales, a la Nacional y se le pidió colaboración ante la posibilidad de que hubiese algún incidente, aunque nada parecía indicar que esto fuese a ser así", explicó Ferreiro, antes de la presentación de la exposición Picasso, el viaje del Gernica.



El alcalde ha lamentado los incidentes que se produjeron tras el desalojo y defendió que el Gobierno local había trabajado para evitar que hubiese violencia en esta transición de A Insumisa a Naves do Metrosidero.

"En la inspección de la mañana se comprueba que [el edificio] está vacío y entendimos que era una oportunidad para tomar posesión sin tener que echar a nadie de dentro, se avisó a la Policía Nacional de inmediato y, quien hable de descoordinación debería explicar por qué la Policía Nacional, a las 11.30 horas, decide retirarse, porque no hay una explicación, sabiendo que había convocada una concentración y que había posibilidad de que hubiese incidentes. Estaba por la mañana y, después, se marcha", comentó el alcalde, que afeó al subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, que le pidiese que mandase un requerimiento formal y por escrito para que el 091 se acercase a A Insumisa.

El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, alegó ayer que los agentes de la Policía Nacional estaban como "apoyo" para mantener el orden público y que el desalojo no había sido comunicado.

Ferreiro asegura que pidió explicaciones al subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, de por qué se habían retirado los agentes, ya que los mandos policiales habían pedido su presencia allí.

La intención del Concello es que las obras comiencen cuanto antes y da el tema por zanjado, en cuanto a la vuelta de los okupas a las antiguas dependencias de Comandancia de Obras.

Sobre el ataque sufrido en el local de Marea Atlántica, Ferreiro dijo que tiene como objetivo "amedrentar" a las personas que participan de este proceso y lo desvincula del sentir mayoritario del colectivo okupa.