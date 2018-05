El Concello recepciona los campos de Visma para que se puedan usar la próxima campaña

Certifica los arreglos hechos por la entidad y hará limpiezas antes de poner en uso los terrenos

La puesta en servicio de los campos de fútbol de San Pedro de Visma permitirá celebrar competiciones a partir de la temporada 2018-2019, una después de la previsión que tenía la Federación Gallega de Fútbol (FGF) en marzo del año pasado, cuando la entidad deportiva y el Ayuntamiento abordaron un nuevo convenio -distinto al firmado en julio de 2012 durante el mandato del PP- por el que se canalizaría su colaboración. El Gobierno local aprobará hoy la modificación del proyecto de obras de 2016 y una adenda al mismo y la recepción de las instalaciones ubicadas en el parque Adolfo Suárez, una vez corregidas por la federación las deficiencias detectadas.

El acuerdo al que llegará hoy una Junta de Gobierno Local extraordinaria acepta la renuncia de la FGF a construir una sede institucional en una parcela que se le había concedido gratuitamente en 2012 y que el Concello podrá recuperar, de manera que la federación se compromete a mantener en la ciudad una delegación territorial, pero no la sede central que hasta ahora siempre ha estado en A Coruña.

Esta diferencia fue acordada entre el Concello y la FGF en marzo de 2017. El Gobierno local cambió entonces de postura y planteó a la entidad en un nuevo convenio aceptar el mantenimiento de una delegación en la ciudad en lugar de la sede principal, dado que el organismo deportivo le había respondido dos meses antes que no podía garantizar la permanencia de las oficinas centrales en A Coruña porque eso tenía de decidirlo la asamblea y no un acuerdo bilateral.

El presidente de la federación, Rafael Louzán, había llegado a proponer a los clubes gallegos antes de su elección a finales de 2014 la posibilidad de que la sede central se trasladase a Santiago, algo en lo que en un principio no estaba de acuerdo el Ayuntamiento. Louzán recelaba ya de las obras en Visma y se oponía a ubicar allí una oficina administrativa, que finalmente se trasladó de la calle Menéndez Pelayo a un local próximo a Expocoruña. Desde entonces la federación no ha vuelto a proponer oficialmente el traslado de la sede principal a Santiago o a alguna otra ciudad, maniobra que se podría producir ahora con la recepción de las instalaciones.

El Concello considera que la renuncia de la entidad a construir una sede en Visma y a extinguir por tanto la concesión es "claramente ventajosa" para los intereses municipales, aunque la federación se compromete a mantener abierta una oficina en la ciudad.

Aunque la FGF aceptó hace más de un año el nuevo acuerdo que le presentó el Concello, los campos no se han abierto a las competiciones oficiales porque durante los meses siguientes la entidad no finalizó diversos trabajos a los que se había comprometido, por los que le apremió el Ayuntamiento. No obstante, los terrenos fueron utilizados en numerosas ocasiones por grupos de personas sin permiso.

Tras ejecutar más de una veintena de correcciones desde comienzos de año en los accesos, las señalizaciones y la instalación eléctrica entre otros elementos, la federación finalizó las obras y los técnicos municipales dieron conformidad a los mismos a finales del pasado mes de abril. Ahora el Concello tendrá que hacer algunas tareas de limpieza, reponer mobiliario urbano y hacer desbroces de maleza para dejar los campos en óptimas condiciones de uso.

Recepcionadas las instalaciones, el Ayuntamiento, que asumirá los servicios necesarios para el funcionamiento, y la federación podrán utilizar los campos de fútbol. La administración local le cede a la entidad el uso gratuito de los terrenos por un plazo de diez años en un número de horas anuales equivalentes a la doceava parte de las horas totales en que estén abiertos.