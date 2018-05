Las obras de la Comandancia, pendientes todavía de que Fomento designe a un técnico

Cinco días después del desalojo del Centro Social Okupado A Insumisa, el Ministerio de Fomento todavía no ha designado al técnico responsable de firmar el acta de replanteo, que es el documento indispensable para iniciar los trabajos de reforma en las antiguas dependencias de Comandancia de Obras. El Gobierno local ha requerido celeridad en varias ocasiones al ministerio para poder iniciar la rehabilitación de este espacio, ya que considera que esta pausa, entre el desalojo y la adecuación del inmueble para convertirlo en las Naves do Metrosidero, genera incertidumbre. Sus peticiones no han sido contestadas todavía. Actualmente, la Policía Local y la Nacional custodian el edificio para evitar que vuelvan los okupas y también que haya disturbios en la calle.

El portavoz del PSOE, José Manuel García, pidió ayer al Gobierno local que convoque la comisión de seguridad para conocer cómo se desarrolló todo el dispositivo y la razón por la cual hubo violencia tras el desalojo, por la mañana, cuando los activistas intentaron volver a entrar en el inmueble y los agentes de la Policía Local respondieron a esta situación y, después, por la tarde, cuando los agentes de la Nacional cargaron contra los manifestantes que se concentraron ante las instalaciones. Por ahora, el PSOE pide solo información y, tras las explicaciones y, si lo ve necesario, solicitará también que se asuman "responsabilidades políticas". El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, defendió ayer la actuación de la Policía Nacional en el desalojo de A Insumisa y alegó que los agentes habían acudido "en apoyo" a la Policía Local y que había sido el Concello el que había requerido la presencia del cuerpo estatal para "mantener el orden público". El delegado del Gobierno manifestó que los agentes del 091 habían actuado "con criterio de proporcionalidad y racionalidad". Sobre el ataque a la sede de la Marea, la edil de Xustiza Social Silvia Cameán, explicó que se está investigando. "No tenemos evidencias para decir qué es lo que pasó", dijo.