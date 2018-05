"La asociación de vecinos tiene que pasar a ser una herramienta de la ciudadanía"

La conmemoración de los cuarenta años de actividad de la asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto concluyó ayer con la conferencia ofrecida en el centro cívico del barrio por la socióloga Carmen Espinar, también presidenta de la asociación vecinal La Flor, del barrio de Fuencarral, en Madrid. Su intervención versó sobre las entidades vecinales como escuela de ciudadanía y reflejó la evolución que está experimentando el movimiento vecinal en los últimos años.

- ¿Por qué considera que las asociaciones vecinales son una escuela de ciudadanía?

-La ciudadanía no se entiende en la Sociología relacionada con la nacionalidad, sino con la participación en lo público. Las asociaciones vecinales siempre han tenido ese objetivo porque se trataba de conseguir que los vecinos de los barrios se organizaran para participar en la gestión de lo público. En ese sentido son escuelas de ciudadanía.

- ¿Es por eso que muchas personas se iniciaron en la política a través de estas entidades?

-Efectivamente, antes de la democracia eran el único espacio de participación que había porque no se permitía otro tipo de agrupaciones, aunque hubo antes otras de tipo familiar y de amas de casa que fueron las primeras que comenzaron a moverse y que estaban mejor vistas.

- La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Deben cambiar también su papel las asociaciones de vecinos?

-Toda organización que con el paso del tiempo no modifique su manera de hacer, y su estructura incluso, acaba quedándose reducida a la nada o siendo entes utilizables por el poder para crear redes clientelares. Las asociaciones vecinales llevan tiempo modificándose, ya que los cambios experimentados en la sociedad han tenido su reflejo en ellas, pero todavía necesitamos más cambios para adaptarnos a que ahora hay muchas maneras de participar porque hay muchos otros tipos de asociaciones e incluso colectivos no legalizados como asociaciones que se reúnen en torno a determinados intereses. No se puede pensar en la participación vecinal solo como quien está dentro de una asociación. Hay que abrirse y trabajar en red.

- ¿Cómo perjudica al movimiento vecinal que cada vez haya menos relaciones personales en la ciudad?

-Eso perjudica a todo, no solo a las asociaciones vecinales, sino a las comunidades de propietarios, que estamos mucho más aislados, pero desde hace algún tiempo también hay un cambio porque estamos volviendo a considerar que el espacio de ocio necesita también de articulación entre las personas, porque donde la gente crea confianza es en lo cercano.

- La mayoría de los miembros de las entidades vecinales son personas mayores. ¿Qué se puede hacer para atraer a los jóvenes a ellas?

-Esa es la pregunta del millón. Estamos viendo desde hace tiempo cómo hacer eso, ya que hay resistencias internas en las asociaciones, que aunque ven la necesidad de abrirse, creen que pierden poder. Todo esto está relacionado con la percepción que la sociedad ha tenido hasta ahora de las personas mayores, de que no sirven para nada. Pero no solo no es así, sino que además las que tienen experiencia en la lucha vecinal tienen mucho que decir y pueden orientar muchísimo a los jóvenes, aunque tienen que abrirse a nuevas maneras de ver las cosas. Para lograr que la gente joven se acerque hay que modificar la forma de funcionar, que hasta ahora es con juntas directivas muy cerradas y con espacios muy burocratizados, por lo que tienen que ser más abiertos. Ya no necesitamos que una asociación vecinal tenga mil afiliados, tiene que dejar de ser el contenedor de toda la gente del barrio para convertirse en una herramienta al servicio de la ciudadanía, de forma que cuando haya un problema, sea capaz de organizar plataformas abiertas para solucionarlo. Ese es para mí uno de los elementos principales para la supervivencia de las asociaciones.

- Habla de que pueden ser instrumentalizadas por los partidos. ¿Cómo se puede evitar esto?

-Cuando los grupos políticos ven que hay estructuras que organizan a personas en los barrios, van para ver cómo pueden instrumentalizarlas directa o indirectamente. Para evitarlo tiene que haber un ejercicio de responsabilidad colectiva tanto de las asociaciones como de los partidos, a los que si se lo piensan bien, no les interesa copar las asociaciones. Hay que tener en cuenta que cuando la gente de los barrios se asocia, no lo hace porque tengan la misma idea de cómo tiene que ser el mundo, sino porque tienen la necesidad de resolver determinados problemas, de forma que si se identifica a una entidad vecinal con un partido político, queda marcada a ojos de los vecinos.

- ¿Y deja de representar a todo el barrio?

-Lo de representar hay que ir cambiándolo porque las asociaciones no tienen que representar a los vecinos, sino un foro abierto a todos los colectivos del barrio, ya que las entidades vecinales no somos las únicas que trabajamos en este espacio, donde también están el movimiento ecologista o el feminista. No podemos pensar que podemos abarcarlo todo de la misma manera que se hacía antes porque la sociedad es más compleja.

- Pero los poderes públicos siguen concediendo esa representatividad a las asociaciones de vecinos.

-Porque a los grupos políticos les resulta más fácil negociar con estructuras concretas y cerradas como las directivas de las asociaciones vecinales. Es la manera clásica en la democracia representativa, pero el movimiento vecinal viene diciendo que ya no nos basta la democracia representativa, sino que queremos la participativa, en la que las asociaciones vecinales no son las únicas interlocutoras del poder político y en la que tiene que haber más capacidad de deliberar y de decidir, que es lo verdaderamente importante y en lo que se está avanzando con los presupuestos participativos, aunque todavía no mucho.