La reforma de la Comandancia arranca hoy tras firmar Fomento el acta de inicio de obra

La rehabilitación de las antiguas instalaciones de Comandancia de Obras comenzará hoy, una semana después del desalojo del Centro Social Okupado A Insumisa. Los técnicos del Ministerio de Fomento, de la adjudicataria de las obras, la unión temporal de empresas formada por Actividades Construcciones y Voladuras, y Prado Lameiro SL, y de la dirección facultativa de seguridad y salud visitaron ayer el edificio y firmaron el acta de comprobación del replanteo. Fuentes del Ministerio de Fomento confirmaron ayer a este diario que los trabajos se iniciarán hoy.

El alcalde, Xulio Ferreiro, explicaba ayer por la mañana que el trámite estaba cercano a cerrarse, ya que, según había adelantado el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, un día después de que el Gobierno local diese por recuperado el edificio al acudir la Policía Local y no encontrar a nadie dentro, que todo estaba listo para que empezasen las obras y que solo faltaba que Fomento designase a un técnico para firmar ese documento.

Sin esta rúbrica no podían entrar las máquinas en el espacio que, durante un año y medio funcionó como centro social autogestionado y que, tras las obras, se convertirá en un centro para la juventud. La reforma -adjudicada por casi un millón de euros- tiene un plazo de ejecución de 16 meses. Con este acta y tras la visita a las instalaciones, la empresa entiende que las obras proyectadas "son plenamente ejecutables, por lo que pueden ser iniciadas de forma inmediata", según recalcó ayer Varela. Los trabajos comenzarán por asegurar el perímetro y, después, seguirán por las cubiertas de los tres edificios que serán renovados, ya que no se acometerá la mejora de todas las instalaciones de la antigua Comandancia.

Las obras comenzarán en pleno rifirrafe entre el Concello y la Delegación del Gobierno por el operativo del pasado miércoles, en el que hubo más de una decena de contusionados. "En la inspección de la mañana se comprueba que [el edificio] está vacío y entendimos que era una oportunidad para tomar posesión sin tener que echar a nadie de dentro, se avisó a la Policía Nacional de inmediato y, quien hable de descoordinación debería explicar por qué la Policía Nacional, a las 11.30 horas, decide retirarse, porque no hay una explicación, sabiendo que había convocada una concentración y que había posibilidad de que hubiese incidentes. Estaba por la mañana y, después, se marcha", comentó ayer el alcalde, antes de la inauguración de la exposición Picasso, el viaje del Guernica. Ferreiro afeó al subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, que le pidiese que mandase un requerimiento formal y por escrito para que el 091 se acercase a A Insumisa una vez que ya había habido agentes en las inmediaciones.

En contestación al alcalde y a preguntas de este diario, la Delegación del Gobierno aseguró ayer que la desocupación del edificio se inició sin que esta administración, "la subdelegación y fuerzas y cuerpos de seguridad tuvieran constancia de ello", aunque alegó que la Policía Nacional había acudido al lugar por la mañana "en previsión de altercados de orden público" y afirmó que los agentes habían estado "en el lugar desde las 11.00 horas sin abandonarlo en ningún momento", aunque su posición no había sido "estática" y que, "su labor inicial" había sido la de "evitar la alteración del orden público" y "evitar daños físicos a cualquier persona, incluidos los agentes de Policía Local".

Sobre las 13.30 horas, cuando se produjo el intento de los activistas de entrar en las instalaciones, el 092 estaba custodiando la puerta y fueron estos agentes los que "respondieron" a esta acción, a pesar de que no llevaban material antidisturbios. A la pregunta de por qué no intervino entonces la Policía Nacional, fuentes de Delegación del Gobierno aseguraron ayer que no lo había hecho porque "ya había otro cuerpo de seguridad", la Policía Local, "desarrollando su trabajo".

Ferreiro comentó ayer que había pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, de por qué se habían retirado los agentes del 091, ya que los mandos policiales habían solicitado su presencia en A Insumisa.

El presidente regional del Sindicato Profesional de Policía, Germán Lago, denuncia que el primer requerimiento al 091 se hizo a las 10.59 horas y no de manera inmediata. El SPP explica que desde entonces hubo un servicio permanente de la Policía Nacional en las instalaciones desalojadas. El comité local de la CGT cargó contra el Concello por no haber consentido que A Insumisa siguiese su camino y por optar por "la gestión institucional".