El futuro portuario desde la discusión

Dos mociones plenarias de 2017, de Marea Atlántica y del PSOE, y otras dos del pasado 7 de mayo promovidas por los socialistas y el equipo de Gobierno local, todas aprobadas, instan a negociar el futuro de los muelles en la comisión de seguimiento cuya existencia ya establece el primer convenio de 2004 para la construcción del puerto exterior, y que en estos catorce años nunca se ha convocado. El Concello no ha tardado en impulsar la primera reunión de esta comisión con el envío de cartas a las otras administraciones que la integrarían. La Xunta, en su respuesta, ha condicionado su asistencia a la de Fomento, que aún no ha contestado. Aunque los grupos municipales han apelado a esta comisión para tratar de negociar y resolver las diferencias entre los argumentos de la Xunta y el Estado y los del Concello y definir los futuros usos de los terrenos, este órgano no podrá llegar a soluciones concluyentes.

Según señala la cláusula octava del convenio, el único incorporado al plan general, la "competencia específica" que tiene la comisión de seguimiento de los muelles es "conocer y discutir las soluciones urbanísticas que el Ayuntamiento proponga para el avance del nuevo plan general", un documento que está en vigor desde 2013. El Concello pretende ir más allá de la puesta en conocimiento y del ámbito de la discusión entre administraciones, y como recogía en su moción quiere que de la comisión salgan las bases para revisar los propios convenios para redefinir los usos de los muelles de Calvo Sotelo, Batería y, sobre todo, San Diego.

El alcalde, Xulio Ferreiro, trabaja con un hipotético programa al que se ajustaría la comisión de seguimiento en el que, además de la propuesta de revisar los acuerdos portuarios en relación a su naturaleza jurídica, la ordenación urbanística y a la gestión de los espacios, sugiere la revisión del Convenio de Normalización Financiera y el "nuevo escenario económico-fi-nanciero" de la Autoridad Portuaria; la fijación de "plazos y financiación" para la ejecución material de la conexión ferroviaria del puerto exterior por parte del Ministerio de Fomento; y la firma de un protocolo para "concretar y programar los apartados anteriores".

La comisión de seguimiento fue propuesta en el convenio de hace catorce años con el fin de "coordinar todas las actuaciones necesarias para la reordenación urbanística" derivada de la construcción del puerto exterior y del traslado de la actividad desde los muelles urbanos. Para ello tendrían voz seis miembros nombrados en representación de Fomento, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria, la Xunta, el Concello y Renfe.

El alcalde ha contactado con cada parte. Solo la administración autonómica ha respondido, sin comprometerse con garantías a asistir al encuentro. Ferreiro y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, prevén hablar en los próximos días sobre esta convocatoria.

"Hemos llamado todos los días a Fomento y no es posible hablar ni con el jefe de gabinete del ministro. Es importante no demorar la convocatoria, a ver si para Fomento también es importante no hacerlo", insistió este martes Xulio Ferreiro, quien cree que el órgano debería programar un encuentro antes de que termine el mes de junio.