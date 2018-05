¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 31 de mayo

18.30h. Homenaje a Manuel Casás Fernández. El Colegio de Abogados homenajea al jurista coruñés con un ciclo de conferencias, que se abre con la charla Un acercamiento a la figura de Don Manuel Casás Fernández.

Colegio de Abogados

Federico Tapia, 11

19.30h. Inauguración de 'Esto no es un plan B'. La Fundación María José Jove inaugura la muestra Esto no es un plan B, 37 obras realizadas por los participantes de los programas de arte inclusivo del centro.

Fundación María José Jove

Galileo Galilei, 6

20.00h. Encuentro con Arantza Portabales. La escritora presenta su libro Deje su mensaje después de la señal como parte del ciclo Cóctel de letras, en el que la literatura se combina con un cóctel diseñado para la ocasión.

Hotel Plaza

Santiago Rey Fernández Latorre, 45

20.00h. Charla sobre el primer instituto de vacunación. Xosé Crisanto Gándara y Rubén Ventureira ofrecen la charla Cow-Pox espontáneo: Ramón Pérez Costales y el primer instituto de vacunación de Galicia.

Autoridad Portuaria

Avenida Marina, 3

20.00h. Actuación de la Banda Municipal de Música. La Banda Municipal de Música interpreta piezas de Tomás Aragüés, Juan José Ocón, Bruno Marques y Andrés Álvarez. La actuación contará con el Quinteto Rubato como invitado.

Teatro Rosalía de Castro

Riego de Agua, 37

20.00h. Conferencia sobre la Campaña Antártica. El jefe de la Fuerza Logística Operativa, Francisco Javier Sánchez, imparte la charla La Campaña Antártica con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Sporting Club Casino

Calle Real, 83

21.00h. Concierto de canto moderno en Garufa. El alumnado de canto moderno de la artista Carmen Rey ofrece un concierto de fin de curso en el Garufa Club. El precio de la entrada es de cinco euros.

Garufa Club

Riazor, 5

21.30h. Espectáculo cómico de Los Gandules. El dúo Los Gandules toca en Mardi Gras los temas de su último disco, Noches de bingo, un trabajo cómico en el que parodian a artistas como The Who y The Doors.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8