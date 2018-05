El modelo de vivienda caldea el debate

c. pardellas

Xiao Varela, Alberto Unsain, Juan José Yáñez, José Manuel Dapena y Martín Fernández Prado, en el debate. c. pardellas

La presencia de cuatro portavoces municipales en un debate sobre política de vivienda hacía pensar que las intervenciones se centraran precisamente en los aspectos políticos de esta materia, pero la iniciativa organizada ayer por la asociación Coruña Metropolitana 3.0 adquirió un rumbo inesperado por la participación del secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez. Sus palabras, muy críticas hacia la labor del Gobierno local en este campo, fueron duramente replicadas por el concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, con quien polemizó acerca de la existencia de dos modelos de urbanismo que el edil de Marea Atlántica aseguró que existen.

"Hay un absoluto tapón a la iniciativa privada, tanto en venta como en alquiler", se lamentó Yáñez sobre la gestión municipal, al que responsabilizó además del "éxodo" de inmobiliarias a Oleiros ante las facilidades que da su Ayuntamiento para construir. También se quejó el dirigente de Aproinco de que no se desarrollen nuevos polígonos previstos en el plan general y de que los ya iniciados no continúen su tramitación, lo que le llevó a afirmar: "No sé si hay inacción, pero el resultado es el que es".

"Lo que está en litigio con ciertos agentes son dos modelos: la vivienda exclusivamente como bien de mercado y la vivienda como bien de derecho", contestó Varela, quien además acusó a Yáñez, que representa además a promotores con suelo en el ofimático, de poner "trabas" y realizar "amenazas" en la urbanización de ese polígono. Ante las quejas del portavoz de Aproinco sobre los retrasos en la concesión de licencias, manifestó que esas críticas se basan en el "desconocimiento y la mala intención" y sobre la situación que Marea Atlántica encontró a su llegada al Concello, destacó que "esta ciudad fue la cuna de Fadesa".

La distinción entre modelos de vivienda efectuada por el concejal soliviantó a Yáñez, quien manifestó: "Ya ha quedado claro por qué las empresas no invierten en A Coruña", a lo que añadió el calificativo de "demagogia" para las palabras del edil. En su opinión, la vivienda es tanto un bien de mercado como un derecho de las personas, tras lo que responsabilizó al Concello de las 222 viviendas nuevas vendidas el año pasado en la ciudad según notarios y registradores sean "el peor dato histórico".

También el moderador del debate, el arquitecto Alberto Unsain, rechazó la terminología empleada por Varela al considerar que en materia urbanística "no se puede hablar de buenos y malos", aunque Varela le recordó que en A Coruña "hay quien se hizo rico a través de las herramientas urbanísticas".

Rebaja de requisitos

Esta polémica dejó en un segundo plano las propuestas de los intervinientes acerca de la política de vivienda, sobre la que Yáñez defendió que se promueva la construcción de nuevas viviendas y que se potencie la rehabilitación mediante la rebaja de sus requisitos, así como la recuperación de las ayudas para la vivienda de protección oficial.

El portavoz municipal del PSOE, José Manuel Dapena, también apostó por impulsar la rehabilitación porque crea empleo cualificado y por la construcción de vivienda pública destinada al alquiler, al tiempo que criticó que la Xunta promueva solo 40 pisos sociales en el ofimático cuando en la ciudad hay 1.700 familias que demandan una vivienda de ese tipo.

Martín Fernández Prado, representante del Partido Popular, planteó "rescatar y reactivar la ciudad" favoreciendo la construcción, así como "poner la alfombra roja" a las inversiones de otras administraciones. También propuso que el Concello se sume a los programas de vivienda de la Xunta y que construya viviendas de alquiler público en los solares municipales.

Xiao Varela aseguró que en la concesión de licencias el Concello cumple los plazos establecidos cuando no intervienen otros organismos en la tramitación y que su departamento creará en breve un banco municipal de alquiler de viviendas, así como que pretende aumentar las ayudas municipales para la rehabilitación en el casco histórico.