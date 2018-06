El alcalde espera un ministro de Fomento "más sensible" con los muelles de A Coruña

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, manifestó esta mañana su deseo de que el próximo ministro de Fomento sea "más sensible" con el futuro de los muelles de la ciudad, así como que "no haga un uso partidista" de este asunto, en referencia a la actitud del Gobierno central del PP hacia el destino de los terrenos portuarios.

Ferreiro consideró una "buena noticia" la marcha de Mariano Rajoy del Gobierno, ya que consideró que "no confiaba en el municipalismo ni en A Coruña", hasta el punto de considerar que sus dos últimos años al frente del Ejecutivo central fueron "perdidos" para la ciudad, a la que dijo que despreció. Para el alcalde, Rajoy fue un "pésimo presidente para A Coruña", por lo que cree que ahora hay que "recuperar el tiempo perdido".

"No podemos desperdiciar esta oportunidad", manifestó el regidor, quien detalló que recibió una llamada esta mañana de Puertos del Estado, aunque no pudo hablar con su presidente, José Llorca, porque le comunicaron que no tenía sentido tras la pérdida del Gobierno por el PP. "Ya no sé qué decir", se lamentó Ferreiro.