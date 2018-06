La liga comenzará con el estadio en obras y el Concello dice que se podrán jugar partidos

Las obras en las cubiertas del estadio de Riazor se prolongarán por lo menos hasta el próximo 29 de septiembre, con la competición liguera de Segunda División ya iniciada, según avanzó ayer el Concello, que asegura que los trabajos no afectarán al desarrollo de la competición y permitirán al Deportivo jugar los primeros partidos en casa.

El concejal de Deportes, José Manuel Sande, confirma que la duración de las obras, que comenzaron el 19 de mayo -siete días después del último encuentro del equipo como local-, está vinculada a la previsión establecida por la empresa concesionaria, que, recordó, en su oferta "redujo de manera considerable y con toda garantía" el tiempo que han de durar los trabajos. El Concello licitó la obra con un plazo de ejecución de quince meses y la adjudicataria, Arias Infraestructuras, se comprometió a acabarla en cuatro, más tres previos para la redacción del proyecto.

Añade Sande que esta estimación que lleva hasta finales de septiembre la conclusión de la reforma ya se ha "hablado y coordinado" con el Deportivo y que si hubiese alguna modificación en los planes se le notificaría al club "con tiempo". Fuentes municipales aclaran también que a mediados de agosto, a la altura del arranque de la liga, los trabajos que se realicen en el estadio serán "de carácter menor y pequeños retoques" que no pondrían en riesgo la celebración de partidos los fines de semana.

El club avanzó su intención de solicitar a la Liga de Fútbol Profesional empezar la temporada lejos de Riazor, de manera que el primer partido en casa no se celebraría hasta el 26 de agosto. Fuentes del Deportivo comentan sin embargo que el Ayuntamiento no le ha comunicado esta previsión de las obras, por lo que hasta ahora la entidad "no ha valorado" medidas en el caso de que algún partido no se pudiese jugar en el estadio.

El desarrollo inicial de las obras en Riazor ha motivado que el Concello estableciese cortes de tráfico en dos carriles en un sentido y uno en otro en la calle Manuel Murguía. Los coches no pueden circular por delante de la grada de tribuna, de manera que al entrar en la ciudad desde la tercera ronda o al girar por la ronda de Outeiro tienen que desviarse hacia el paseo de Ronda o la ronda de Nelle. Esta alteración ha provocado retenciones en la circulación en la zona, intensas ayer, según la Sala de Tráfico del 092, durante la tarde. También se han cortado al tráfico los dos carriles de la avenida de La Habana en sentido hacia la calle Gregorio Hernández, y se ha prohibido el giro a la izquierda en Eduardo Dato a quienes procedan de Calvo Sotelo y el paseo marítimo.

Nueve accidentes en tres horas

La Policía Local registró ayer nueve accidentes de tráfico en distintos puntos de la ciudad entre las 13.29 y las 16.27 horas. En siete no hubo heridos, pero sí en otros dos, tres de levedad en una colisión múltiple en el paseo marítimo.