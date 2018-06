El alcalde pretende renegociar el protocolo de los muelles con el nuevo Gobierno central

c. pardellas

Feijóo, el ministro de Fomento saliente y el presidente del Puerto. c. pardellas

Muchos cambios en el escenario portuario, el mismo en el que se ha jugado la principal batalla política desde que el Gobierno de Marea Atlántica llegó a María Pita. No solo porque sin una orden del Ministerio de Fomento no se pueden vender los muelles, sino porque la mayoría que el PP tenía en el Consejo de Administración para tomar decisiones ya no es absoluta. El alcalde coruñés confía en que la moción de censura conlleve un ministro de Fomento y un presidente de Puertos "más sensibles a las necesidades de la ciudad" y que se pueda negociar el contenido del protocolo en el que excluyeron al Ayuntamiento.

No ocultaron su alegría ni el Gobierno local ni el PSOE, en cuyas filas milita el nuevo presidente, ni el BNG y todos se refirieron al viraje que puede suponer para la fachada litoral, después de que los Gobiernos de Rajoy y Feijóo llegasen a un acuerdo a espaldas del Concello. El alcalde, Xulio Ferreiro, relató que tras la moción llamó la secretaria del presidente de Puertos, José Llorca, para decirle que "ya no valía la pena" para hablar de la fecha de la comisión de seguimiento de los muelles, que convocó el regidor tras una moción plenaria.

"Espero que haya un presidente de Puertos del Estado y un ministro de Fomento más sensibles a las necesidades de A Coruña y que no intente utilizar esta cuestión como un arma partidista, que fue lo que vimos hasta ahora y que por lo tanto podamos redefinir y tener una relación seria y sincera", señaló, "es una oportunidad para redefinir los términos del protocolo, el convenio está sin firmar y se abre un escenario que puede ser más fácil".

El Gobierno estará en manos socialistas, que firmaron el convenio de 2004 con Francisco Vázquez que hoy permite la venta y construcción de los muelles. Sin embargo, la postura, tanto en el Concello como en el Parlamento de Galicia del PSOE ha variado en los últimos tiempos. Su portavoz, José Manuel García, declaró ayer que "posiblemente se abra un ámbito de esperanza" y asegura que habrá cambios en "la forma tan particular de entender la política del PP: primero el partido y después los ciudadanos".

La concejal del BNG, Avia Veira, manifestó que sería "interesante que el PSOE, desde el Estado, actuase en consecuencia con los posicionamientos que está teniendo en la ciudad y que realmente se abra una negociación a respecto del puerto y que no se privaticen esos espacios portuarios".

El nuevo Consejo del Puerto

El presidente de la Autoridad Portuaria es nombrado por la Xunta. Así, Enrique Losada, ha estado al frente de la entidad desde el primer año de legislatura de Alberto Núñez Feijóo, que en 2019 cumplirá una década. Pero el Puerto no depende de la Xunta, sino de Puertos del Estado, y el Consejo de Administración, por donde tienen que pasar todas las decisiones relevantes, tiene representación de todas las administraciones.

La Xunta, además del presidente, tiene tres representantes. En este momento son la conselleira de Medio Ambiente y candidata virtual a la Alcaldía, Beatriz Mato; una secretaria xeral de Mar; y la secretaria xeral de Medios, Mar Sánchez, una de las más antiguas y estrechas colaboradoras de Núñez Feijóo. La única Administración del PP con representación al margen de la Xunta sería, tras el cambio de Gobierno, el Ayuntamiento de Arteixo.

El consejero de A Coruña y concejal, Xiao Varela, votó muchas veces solo en un órgano con 16 miembros y 14 votos, como en la aprobación de las subasta de las instalaciones de La Solana y el Parrote. Los cuatro representantes del Gobierno de Rajoy en el Consejo eran la abogada del Estado Consuelo Castro, jefa además de la asesoría jurídica y que firmó informes relevantes sobre dicha venta; el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán; y un representante de Puertos. Fomento elige al capitán marítimo, vocal nato. El resto de sillas son de la Cámara de Comercio, los sindicatos, el sector pesquero y la Confederación de Empresarios. El secretario y el director tienen voz pero no voto.

Las votaciones se deciden por mayoría, en algunas cuestiones, como presupuestos e inversiones, por mayoría absoluta. Losada tendrá que volver a lidiar con esta situación, que solo vivió durante año y medio entre el inicio de la era Feijóo y el fin de Gobierno Zapatero. Además, decisiones capitales para el Puerto requieren del aval estatal En el caso de los muelles, es clave. El artículo 44 de la Ley de Puertos señala que, tras una declaración de innecesariedad del Consejo y un informe de Costas, Fomento puede proceder a desafectar los bienes de dominio público portuario, que "se incorporarán al patrimonio de la Autoridad Portuaria, quien podrá proceder a su enajenación, permuta o, en su caso, cesión gratuita".