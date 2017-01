Calatrava aspira a remodelar la Península de Greenwich de Londres

El arquitecto valenciano Santiago Calatrava será el encargado de remodelar una de las áreas de la Península de Greenwitch, área del sureste de Londres. Así lo augura la prensa británica y especializada, que avanza que el proyecto de Calatrava contará con un presupuesto de más de mil millones de euros y ya es calificado como el relanzamiento del "corazón de la Península". El proyecto será presentado el viernes por el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan.

Victoria Hills, directora del Old Oak and Park Royal Corporation (OPDC), empresa encargada de las obras, ha elogiado la trayectoria del arquitecto y ha asegurado que para esta obra se necesita "una arquitectura de primer nivel", como la que representa Calatrava, para rediseñar partes tan importantes como la zona ferroviaria del área. Es por ello, que ha asegurado a los medios londinenses, que la OPDC no va a escatimar en gastos y que se puede permitir financiar un proyecto como los que lidera el valenciano.

Los medios de comunicación británicos recogen la trayectoria profesional del arquitecto que firmó el diseño de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y del intercambiador de transporte del Word Trade Center de Nueva York, Oculus, que se inauguró el año pasado.

La Península de Greenwitch, que cubre hasta 259 hectáreas, es el distrito londinense que se encuentra en plena remodelación gracias al plan urbanístico aprobado en 2015, que pretende construir 15.000 nuevas viviendas y nuevos espacios de ocio en siete barrios.



Fallos en el auditorio de Tenerife



El Cabildo de Tenerife, órgano de gobierno de la isla ha detectado fallos en el revestimiento del Auditorio Adán Martín que construyó el arquitecto en 2003 y ha enviado una carta al equipo del valenciano para que proponga una solución lo antes posible. El peritaje realizado demuestra que existen fallos que afectan al revestimiento y a filtraciones de agua y humedades en algunas zonas del edificio, por lo que inmediatamente se requerirá a los responsables de la construcción que determinen soluciones, ya que la ley establece un período de 15 años por si aparecen deficiencias en la construcción.